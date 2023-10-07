以巴衝突升級｜入境處接獲4名身在當地港人查詢　已提供協助

以巴衝突升級，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），對以色列境內發動火箭炮攻擊。香港保安局及入境處指，就以色列和巴勒斯坦最新局勢一事，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐以色列大使館及中國駐巴勒斯坦國辦事處了解情況。



截至今日（7日）晚上8時，入境處共接獲4名身在當地的港人查詢，已即時提供相關資訊，並按其意願提供可行協助。入境處會繼續與上述港人、公署、大使館及辦事處保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。



以巴局勢：2023年10月7日，巴勒斯坦人在以色列與加沙邊境的以色列一側，站在以色列坦克上慶祝。（Reuters）

保安局今更新外遊警示網頁 提醒計劃前赴或已在當地港人提高警惕

保安局及入境處指稱， 現時保安局對以色列的黃色外遊警示仍然生效，而鑑於以色列最新情況，保安局已於今日更新在外遊警示網頁內就以色列提供的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，避開示威或人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。

保安局：避免前赴加沙及其周邊地區以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區

另外，由於局勢動盪，保安局提醒市民應避免前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區，而由於安全形勢不明朗，市民如非必要，亦應避免前赴包括耶路撒冷的西岸地區。

入境處指截至10月7日）晚上8時，共接獲4名身在當地的港人查詢，已即時提供相關資訊，並按其意願提供可行協助。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

就以色列和巴勒斯坦最新局勢一事，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐以色列大使館及中國駐巴勒斯坦國辦事處了解情況。截至今晚8時，入境處共接獲4名身在當地的港人查詢，已即時提供相關資訊，並按其意願提供可行協助。入境處會繼續與上述港人、公署、大使館及辦事處保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

入境處指，身在以色列和巴勒斯坦的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情况的公布及中國駐當地大使館和辦事處發布的信息。在當地港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線：(852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網路數據致電「1868」熱線；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐以色列大使館（領事保護與協助電話：(972) 3-5459520）或中國駐巴勒斯坦國辦事處（領事保護與協助電話：(970) 595776516）聯絡。