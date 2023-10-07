以巴衝突︱西方多國譴責哈馬斯　伊朗聲援巴勒斯坦　俄土籲克制

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）的突襲軍事行動，以色列宣布以「鐵劍行動」（Operation Iron Swords）反擊。多國發言回應以巴局勢升溫。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問薩法維（Rahim Safavi）表示，伊朗支持巴勒斯坦人攻擊以色列。



● 英國

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，對以色列受襲事件感震驚，稱以色列有絕對權利保衛自己。他說正與以色列政府聯繫，而在以色列的英國國民應遵循旅遊建議。

英國外相祁湛明（James Cleverly）指，英國明確譴責哈馬斯對以色列平民的可怕攻擊，英方會永遠支持以色列自衛的權利。

● 俄羅斯

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax） 引述俄外交部副部長波格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）指，俄羅斯正就以巴衝突升級與以色列、巴勒斯坦、以及阿拉伯國家接觸，不言而喻，俄方總是呼籲克制。

● 法國

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，強烈譴責目前針對以色列的恐怖襲擊。

● 烏克蘭

烏克蘭外交部指，烏克蘭強烈譴責針對以色列的持續恐怖襲擊，包括對耶路撒冷（Jerusalem）和特拉維夫（Tel Aviv）平民的火箭攻擊，烏方支持以色列保衛自己和人民的權利。

● 西班牙

西班牙外長阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）說，強烈譴責來自加沙、針對以色列的非常嚴重的恐怖襲擊，他形容這是無差別的暴力行為。

以巴局勢：2023年10月7日，巴勒斯坦人在以色列與加沙邊境的以色列一側，站在以色列坦克上慶祝。（Reuters）

● 德國

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）強烈譴責來自加沙、針對以色列的恐怖襲擊，而針對無辜平民的暴力和火箭襲擊現在須停止。 德國完全支持以色列，以及其根據國際法保衛自己免受恐怖襲擊的權利。

● 埃及

埃及外交部指，以色列和巴勒斯坦之間的緊張局勢升級會導致「嚴重後果」，呼籲「實行最大程度的克制，避免讓平民面臨進一步的危險」。

● 土耳其

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）呼籲各方保持克制，須避免做出可能會加劇局勢的敵對行為。

● 伊朗

伊朗學生通訊社（ISNA）7日稱，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問薩法維表示，祝賀巴勒斯坦武裝份子對以色列發動多年來最大規模的攻擊。薩法維說會支持巴勒斯坦戰士，直到巴勒斯坦和耶路撒冷獲解放。