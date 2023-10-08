颱風小犬．停課｜中學、小學、幼稚園暨幼兒中心今日全日停課

颱風小犬來襲，天文台周日（8日）晚發出9號風球，後改掛8號風球，天文台周一清晨（9日）再公布，早上11時40分改掛3號風球。不過，政府在周日晚已宣布，所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，今日將會停課一天。



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可通過教育局網頁、熱線等了解停課安排

教育局局長蔡若蓮今晚（8日）在Facebook發文提醒，學生及家長應對惡劣天氣保持警覺，並指當熱帶氣旋或持續大雨影響香港，當局會通過電台及電視台、政府新聞公報、教育局網頁、教育局查詢熱線(電話: 2891 0088)，以及手機應用程式「香港政府通知你」宣布學校的停課安排。學生及家長亦可參閱教育局通告，了解相關的上課安排，做好準備。

她表示，局部地區的情況或與全港整體情況不同，假如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，家長可自行決定應否讓子女上學。她又提醒，天氣瞬息萬變，學生及家長應在出門前及上學途中密切留意香港天文台發出的最新天氣情況，以及教育局是否已宣布停課，保障安全。

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上月世紀暴雨翌日，政府在早上6時才公布停課，引來批評。政府周日晚11時許，指由於天文台宣布8號風球將至少維持至周一早上11時，因此宣布所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心，周日停課一天。