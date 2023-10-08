颱風小犬｜旅客八號風球下到海旁拍照慨嘆景象不靚：有少少失望

颱風小犬襲港，天文台今日（8日）中午12時40分改發8號烈風或暴風信號，風勢以及雨勢時大時小，尖沙咀碼頭仍有不少旅客以及市民到場追風，有旅客無懼風雨到海旁拍照，但風雨下景象「不太靚」，店舖又關門，感到有少少失望。



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下午8號風球生效期間，尖沙咀碼頭人頭湧湧，近鐘樓一邊仍有不少外傭姐姐聚集唱歌跳舞，有不少旅客照常外出，亦有少市民照常到海旁跑步，帶小朋友外出追風。現場風勢以及雨勢時大時小，仍然見到對面海的建築物，海面亦未有現白頭浪。

來港旅遊一日的Alan 表示，今日原本計劃好的行程就是到尖沙咀海旁拍照，因為見風雨不大就照常到此。不過他指，今日海旁的景象「不太靚」，加上今日很多店舖都關了，有少許失望。

住附近的李先生外出買午餐，他指，今日風勢及雨勢比想象中小。他表示，因為知道餐廳、快餐店等會開，因此前幾日並沒有特意儲糧。

何小姐帶同小朋友到海港城食午餐，她表示，今日風勢比想像中小，認為不太危險才外出。她又指，今次天文台安排不錯，預計明天小朋友不用上課。

胡小朋友與家人在尖沙咀食完自助餐後到海旁感受風勢。（鄧宇詩攝）

胡小朋友與家人在尖沙咀食完自助餐後到海旁感受風勢，小朋友指，今次是第一次追風。胡小朋友的姑姐指，今日風勢比預期中小，所以帶小朋友到海旁感受風勢。

市民Victor 指，今日到海旁影相，拍攝有關颱風下的市民。（鄧宇詩攝）

市民Victor 指，今日到海旁影相，拍攝有關颱風下的市民。他指，不會站太出，以免危險「又唔係喺海攤玩衝浪。」