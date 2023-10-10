石硤尾健康院重建　醫衞局料工程費用約為22億　同步進行招標

屹立逾60年的石硤尾健康院將會進行重建，醫衞局今（10日）向立法會會衞生事務委員會提交文件，指初步估計擬議工程所需費用為 22億4,310 萬元，而在獲得財委會批准撥款後展開工程，預計約 5年內完工。為配合工程計劃時間表，局方亦正同步就建築工程進行招標，以便擬議工程盡早展開。



石硤尾健康院建於1957年。（資料圖片）

具有近66年歷史的石硤尾健康院早前宣布將進行重建，而據當時提交予城規會的文件顯示，其將重建為1幢16層高的社區健康中心及公眾停車場，預計2029年第1季落成。據規劃圖，重建後項目的地下至4樓主要用作停車場及車路等，5樓以上則為中央配藥室及各門診服務。

醫衞局局長盧寵茂早前亦有到健康院大樓了解情況，他表示，大樓落成後將分階段增加普通科門診診症名額，預期每年最多可額外提供約15.4萬個名額，會盡快向立法會尋求撥款，以盡早展開工程。

醫衞局今（10日）向立法會會衞生事務委員會提交文件交代重建計劃，當中重申石硤尾健康院將改為新社區健康中心大樓，提供包括社區健康中心 （包括普通科門診診所）、胸肺科診所、母嬰健康院 、皮膚科診所、社會衞生服務總辦事處及公眾停車場等設施及服務。

至於工程進行期間的服務安排，文件顯示早前已於石硤尾邨第六期商業設施二樓設立臨時普通科門診診所，並在今年1月9日投入服務服務量維持不變；至於胸肺科診所則會盡量協調各醫療單位，分流病人到附近的胸肺科診所，包括九龍胸肺科診所和油麻地胸肺科診所， 務求減少對病人的影響。

醫衞局表示，初步估計擬議工程所需費用為 22億4,310 萬元，而在獲得財委會批准撥款後展開 工程，預計約 5年內完工。為配合工程計劃時間表，局方亦正同步就建築工程進行招 標，以便擬議工程盡早展開。