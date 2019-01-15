石硤尾健康院重建　設臨時診所無縫交接　新增地區康健中心

逾60年歷史的石硤尾健康院即將原址重置，擬建社區健康中心新大樓。醫管局去年九月起安排原本使用健康院普通科及胸肺科服務的病人分流，直至重建完成，惟多個深水埗區議員均反對相關安排，要求當局新舊健康中心應無縫交接。 根據區議會文件，政府指經研究後建議，新的社區健康中心的工程期間，在鄰近的石硤尾邨六期商業設施中，設置臨時診所，期望2021年中起使用。政府又首次提出在臨時診所旁成立深水埗地區康健中心。深水埗區議會今舉行大會討論事宜。

增設臨時診所 2021年使用

自1957年啟用的石硤尾健康院，即將原址重建為提供社區健康中心、母嬰健康院及胸肺科診所服務的的新大樓。

據當局最新提交區議會文件，經相關部門研究後，政府建議，鄰近健康院的石硤尾邨第六期商業設施落成後，將在二樓設立臨時診所，提供普通科門診服務。重置完成後，臨時診所會結束，服務將由社區健康中心提供。

政府表示，希望盡快展開臨時診所工程，期望在2021年中可開始使用服務。如建議獲得區議會支持，現有服務將會在搬遷後，政府才會拆卸健康院，做到無縫交接。至於胸肺科診所，衞生署會在2020年上半年起，陸續分流胸結核病患者至油麻地及九龍胸肺科診所。

另外，政府亦新建議在社區健康中心新大樓中，增設衞生署皮膚科診所，及向城規會提出申請，在低層加設公眾泊車位。政府計劃在2021年初，就工程向立法會申請撥款，2025年第二季完成建築工程，2026年第二季啟用。

健康院將原址重建成一棟12層大樓，提供社區健康中心、母嬰健康院及胸肺科診所服務。（資料圖片／徐嘉蒓攝）

區議會全體贊成建臨時診所

深水埗區議會今舉行大會，討論事宜。食物及衞生局副局長徐德義率領十二名相關部門官員出席會議。

民協議員何啟明去年曾要求政府在工程期間設立臨時過渡診所，作無縫交接。他指出，區議會過往討論健康院重建事宜時，政府也承諾會無縫交接，不過在去年5月，突然撤銷安排。他表示，當局未有在今日會議上交代突然「轉軚」的原因。他贊成設立臨時診所的建議，認為政府起碼有聽民意，不過，重置後診所服務規模可再作調整，例如可延長服務時間至假日及夜間。但他說，當局在會上僅回應，有關日後運作問題會交由醫院管理局處理。

雖然全體議員贊成興建臨時診所，但他說，民協認為新健康院的規模、服務，應分開處理，在日後持續討論。他亦指會上局方曾以人手不足為由，拒絕在健康院加設長者牙科服務，令他質疑新增皮膚科診所的理據。他也表明反對在新健康院加設車位，「既然有額外空間畀車位，點解唔做其他服務呢？咁係嘥咗。」

何啟明贊成在工程期間設置臨時診所，惟新健康中心的服務內容，應再作商議。 （資料圖片／徐嘉蒓攝）

石硤尾邨六期設地區康健中心

另外，為加強基層醫療健康服務，政府在2017及18年的《施政報告》公布，將於全港各區設立地區康健中心。

政府最新建議在石硤尾邨第六期商業設施二樓、臨時診所旁邊，設立深水埗地區康健中心。據區議會文件顯示，政府將參考葵青地區康健中心的模式，通過招標尋找非公營機構營運，並支付服務費；同時建立區內私營基層醫療人員服務網絡，並將提供補貼，資助市民獲得服務。

何啟明指，地區康健中心屬於新醫療項目，政府過去未提出會在健康院重建項目中興建，在會議上及文件上也未能詳細解釋中心的服務內容，難作討論。「我只能夠話，有好過冇，但康健中心服務啲乜？運作幾耐？政府冇解答過，我真係好難解答係好事定壞事。」

政府首次建議在石硤尾邨第六期商業設施二樓設立深水埗地區康健中心。（資料圖片／徐嘉蒓攝）

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