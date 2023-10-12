DSE｜考評局研英文科口試改網上考核　暫未有實施時間表

網上有消息傳出中學文憑試英文科口試擬改為網上形式舉行，考評局昨日回覆指，於2021年起邀請學校做可行性研究，結果顯示「網上考核形式大致可行」，並指電腦化考核已成國際考評的發展趨勢，但暫時未有實施有關考核安排的時間表，如有進一步發展，將會適時公布。



網傳文憑試英文科口試將改為網上考核方式，考評局稱，自2021年起研究可行性，暫未有推行時間表。（資料圖片）

考評局前評核發展部經理楊穎宇近日在社交平台，引述出席考評局英文科試後簡布會的老師稱，局方考慮文憑試英文科口試改為網上考核，原因是近年出現越來越多的行政困難，國際性考試採用網上形式亦是大勢所趨。不過，他指該老師質疑有關安排是為便利在內地「與考學校」試場應考的考生。

考評局回覆查詢表示，電腦化考核已成國際考評的發展趨勢，另一方面，文憑試英文科說話考試在疫情期間未能舉行，學校與學生在疫情下亦熟習透過網上舉行小組討論等教學活動。

稱研究顯示網上考核大致可行

考評局有見及此，於2021年起邀請學校參與可行性研究，以網上考核形式舉行英文科說話考試，其評核要求與目前該科口試相同。研究結果顯示，「網上考核形式大致可行，參與研究的師生亦反應正面」。

考評局表示，暫時未有實施有關考核安排的時間表，將繼續諮詢不同的持份者，確保英文科口試的改動不會影響文憑試的質素與公平。局方指，如有進一步發展，將會適時公布。