近半港人睡眠不足植後患　認識「褪黑素」助你好眠

睡眠大約佔據了我們人生三分一的時間，就如呼吸一樣，是自然而且非常重要的生理需求。然而就最近一項港人睡眠習慣調查發現，近半數受訪者每日只有6小時或以下的睡眠時間，以及出現睡眠障礙。睡眠不足不但會影響日常生活，更會增加健康風險。



近8成港人自覺「唔夠瞓」 睡眠不足增健康風險

近年，全球對精神健康的關注逐漸提升，在剛過去的10月10日，是為「世界精神衛生日」。而睡眠與精神健康息息相關，據早前一項港人睡眠習慣調查，以網上問卷訪問共694名受訪者發現，近半數（49%）受訪者每日只有6小時或以下的睡眠時間，低於成人每天睡眠時間7至9小時之建議。在過去研究指出¹，睡眠不足會影響身體及精神健康，會增加健康問題。

睡得到不等於睡得好 正視睡眠問題與質素

部分人雖然能睡到7小時，但起床後依然感到疲倦，其中主要原因包括淺睡、半夜會扎醒、多夢、難以維持睡眠等。其中會半夜扎醒的受訪者當中，超過6成人甚至會每晚扎醒2次或以上，22%扎醒後更需30分鐘以上才可再入睡，這些都屬於睡眠障礙/失調，嚴重影響睡眠質素。雖然有充足睡眠時間，但睡眠質素差同樣會影響健康。

不少受訪者試過各種助眠方法，包括服用褪黑素、聽音樂、深呼吸、點香薰等，當中逾7成人表示服用褪黑素有效，其次是聽音樂。雖然服用褪黑素為被最多受訪者認為試過後覺得有效的方法，但是次調查中，近9成受訪者無試過服用褪黑素應付睡眠問題，錯失有效改善失眠的方法。

褪黑素=美白？ 港人誤解褪黑素錯過最佳睡眠良伴

不少港人對褪黑素（Melatonin）認知偏低，甚至因其名字誤以為是美白產品。其實褪黑素是由大腦松果體所分泌的，主宰人體的生理時鐘與睡眠的韻律。人體透過日間曬太陽30分鐘以上，產生血清素，晚上再轉化成褪黑素，增加睡意令身體自行調節生理時鐘，從而改善睡眠質素。然而，都市人甚少機會每天曬太陽，而日常電子產品，亦會阻褪黑素分泌。要增加身體的褪黑素，可選擇褪黑素補充劑。

褪黑素是天然補充劑，不會造成依賴性，可於市面上購買，其常見劑量為3至5毫克。英國註冊營養師指出：「建議用家可以循序漸進的方式測試身體對褪黑素的敏感度，而市面所見更有較高劑量的10毫克。」劑型方面選擇亦不少，如有些人不喜歡吞丸或有吞嚥困難，可試舌下片，可快速溶解及吸收；雙層片劑可長效持續釋放；軟糖則較容易服用，配合不同人士的需要。

舌下片更易吸收 一晚酣睡到天明

除了藥丸及軟糖劑型，還有舌下片劑型可供選擇。舌下片裝，只需放於舌下，快速溶解，透過舌下血管讓身體更易更直接吸收，不用以水送服，睡前放於舌下即可，既方便又快捷。

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¹ Sleep and Mortality: A Population-Based 22-Year Follow-Up Study” Christer Hublin, MD, PhD, Markku Partinen, MD, PhD, Markku Koskenvuo, MD, PhD, and Jaakko Kaprio, MD, PhD Sleep. 2007 Oct 1;30(10):1245–1253

# 根據生活易於2023年9月邀請112位加拿大楓之寶褪黑素產品之用家及試用者之調查

* 服用後5小時不適宜駕駛或操作機械。避免與酒精或其他引起睡意的產品同時服用。懷孕/授乳之婦女忌服。正在服用其他藥物或患病人士，在服用本產品前請先諮詢醫生意見。如對本產品任何成分過敏，請勿服用。

（資料及相片由客戶提供）