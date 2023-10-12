SEN｜2023粵港澳融合教育論壇　蔡若蓮：冀三地合力推融合教育

香港教育大學（教大）與救世軍今日（10月12日）起一連兩日舉行「2023粵港澳融合教育論壇」。剛接任教育大學校長的李子建表示，教大非常重視有關特殊教育的研究與發展，例如新成立的教育發展與創新學院便設有特殊需要與融合教育研究所。教育局局長蔡若蓮致開幕辭時則承諾，當局將會積極推動融合教育，加強區域合作與交流，粵港澳三地攜手合力，為孩子創造更美好的學習和成長環境。



香港教育大學（教大）與救世軍今日（10月12日）起一連兩日舉行「2023粵港澳融合教育論壇」。（香港教育大學提供）

蔡若蓮表示，香港特區政府非常重視支援有特殊教育需要的學生，推行「全校參與」模式的融合教育，讓有特殊教育需要的學生可以入讀主流學校，享有均等的教育機會。她又認為，是次論壇讓粵港澳三地融合教育學者、專家及教師聚首一堂，從理論實踐與實務專業開展討論，共同探索融合教育的未來，應對科技急速發展帶來的需求和變革，確保不同需要的學生，能夠在學校接受平等和優質的教育，展現潛能，面對挑戰。

李子建致歡迎辭時也指出，教育講求關懷、接納及平等的教育理念，期望能藉是次論壇建構粵港澳同業溝通的平台，協助三地社會加深對融合教育的理解，互相參考借鑑。李子建本身也是港區全國政協委員，最近更向政協全國委員會就「特殊教育」議題提案。

救世軍港澳地域秘書長陳徐香凝少校認為，融合教育一直是教育領域的重要組成部分，它關乎每一位學生的成長和發展，而融合教育也是救世軍一直最為關注的項目，「我們希望讓每一位有特殊學習需要的學生都能夠得到平等和優質的教育。」

2023粵港澳融合教育論壇以「和衷共濟 普惠融合—粵港澳特殊教育的新視野」為主題，透過講座及專題分享的形式，探討如何提升融合教育的配套設施、師資培訓、課程發展及教學革新等議題，以促進粵港澳融合教育的學術交流和發展，吸引超過500位粤港澳涉及特殊教育領域人士參與，國家教育部基礎教育司特殊教育處處長黃偉、廣東省教育廳副廳長李璧亮、澳門教育及青年發展局小學及幼兒教育處處長蔡敏芝也有出席。