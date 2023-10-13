圖書下架︱涉台灣著名兒童作家繪本　內容現還政於民標語、民女像

公共圖書館再有書籍疑被下架，據報牽涉事件的兩個繪本為台灣作者孫心瑜《北京遊》和《香港遊》，後者的街景圖涉及出現民主女神像、有人手持「還政於民」、「民主中國」的標語。



康文署回覆稱，任何書籍如涉及違反香港法例、危害國家安全、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任履行職務，將有關書籍下架及覆檢，經詳細檢視後，如確定內容沒有涉及上述問題，便會將合適書籍重新上架。



《香港遊》出現銅鑼灣場景遊行畫面，有民主女神像、亦有人手持「還政於民」、「民主中國」標語。（網上圖片）

《香港01》查閱公共圖書館館藏的網上檢索系統，未能查閱《北京遊》和《香港遊》的紀錄，不過，孫心瑜自2010年出版的其他作品，則仍供市民借閱。

孫心瑜是台灣著名兒童作家，她憑著2013年出版的《北京遊》，於2015年摘下國際「波隆那拉加茲獎（Bologna Ragazzi Award）」非小說類佳作，是台灣童書界的第一人。繪本內描繪北京的大街小巷，拆卸的樓房中見「愛國」、「創新」、「包容」等字眼。

至於2015年出版的《香港遊》，內容展現多處香港街景，其中出現銅鑼灣場景遊行畫面，有民主女神像、亦有人手持「還政於民」、「民主中國」標語。另有機場「64」號登機閘口。康文署2018年七月舉辦「走讀香港公共交通工具系列」，其中一項活動安排參加者在船上邊閱讀此書，邊觀賞維港兩岸地標。

康文署：如書籍涉違法 須下架覆檢

康文署回覆稱，任何書籍如涉及違反香港法例、危害國家安全、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任履行職務，將有關書籍下架及覆檢，經詳細檢視後，如確定內容沒有涉及上述問題，便會將合適書籍重新上架。

教育局：如發現書籍內容不正確 學校有責任移除

至於教育局會否要求學校將上述兩本書下架，局方稱，基於校本管理的原則，學校無需提交圖書館藏書目錄予當局審評，但有責任擔當把關的角色，按學生學習需要和局方相關指引為學生選書。

教育局指，《香港國安法》實施後，已向學校發出有關學校行政和教育的指引，如發現內容不正確、含錯誤信息、涉及鼓吹違法和其他嚴重罪行或道德倫理上社會不接受的行為，學校應履行專業責任，將它們移除，以免對學生產生不良影響。