圖書下架︱吳靄儀、鄺俊宇非政治書重新上架　司徒華回憶錄仍失蹤

香港公共圖書館早前將部份香港政治學者著作下架，當中包括部份政治人物撰寫的非政治書，例如鄺俊宇的愛情小說、司徒華回億錄，以及吳靄儀的金庸小說評論書等。記者今日（27日）圖書館目錄搜索，發現吳靄儀及鄺俊宇的非政治書籍「重新上架」，但其他如司徒華、許寶強、馬嶽及沈旭輝等書籍，則仍未能找到。



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記者今日（27日）再於公共圖書館網頁的圖書館目錄中搜索，發現部份早前已下架的政治人物撰寫非政治著作，獲安排重新上架。在目錄搜索「吳靄儀」可以找到其部份著作，包括評論金庸小說的《金庸小說的男子》、《金庸小說的女子》及《金庸小說的情》等，都可以找得到，另外其著作《整餅集》亦獲重新上架，以上的書籍已可到各區圖書館的館內架上找到，不過亦有部份要向館員索閱或待上架中。

另外，搜索「鄺俊宇」的名字亦可找到其著作，《如想見，卻不可以再遇》、《在微時再遇我們的幸福》、《倘若愛情有如果 》及《有一種幸福叫守護》四本著作，都可以搜索得到，並可供市民借閱。

不過，仍有部份早前下架的書籍仍然未能在目錄中找到，例如搜尋「司徒華」，亦未能找到其著作，例如其回憶錄《大江東去》仍消失於公共圖書館，在目錄中搜尋「許寶強」、「馬嶽」及「沈旭輝」等，依然顯示「沒有結果」。《香港01》早前報道，部份被香港圖書館下架的書籍，其實可以內地的圖書館找到。