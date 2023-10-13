廉署起訴社區隔離設施電工　涉向5名工人索賄助入職兼恐嚇勒索

廉政公署今日（13日）公布，昨日（12日）落案起訴分判商善美工程有限公司一名前電工，於疫情期間，在元朗一個社區隔離設施建築工地涉嫌向五名工人索賄及收賄，以介紹他們入職，並向其中一名拒絕支付賄款的工人勒索。被告已獲廉署准予保釋至下周一（16日）在粉嶺裁判法院答辯。



社區隔離設施。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

被告馮瑞端（37歲），為善美前電工，被控共六項罪名，即兩項代理人接受利益及三項代理人取利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項勒索，違反《盜竊罪條例》第23(1)條。

案件於2022年3月至4月期間發生，被告當時獲工程分判商善美僱用為電工，在元朗一個社區隔離設施的建築工地進行一項緊急消防裝置工程。

被告於案發時介紹另一名工人到該工地擔任夜更工作，其後有另外四名工人直接或間接經該工人介紹入職。被告及該五名工人每人每個夜更工資為2,700元。

被告涉嫌從上述其中兩名工人收取賄款共600元，以協助他們獲善美聘用。他又涉嫌以相同目的向上述餘下三名工人索取賄款最少共800元。不過廉署調查發現，其索賄的要求均被該等工人拒絕。

此外，被告又涉嫌以恫嚇方式，要求上述其中一名拒絕支付賄款的工人交出400元。