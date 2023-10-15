施政報告｜殘疾人士團體遊行至政總　促成立殘委會反映自身聲音

行政長官李家超下周三（25日）將發表《施政報告》，社福界立法會議員狄志遠今日（15日）聯同十多個殘疾人士團體及關注團體共約30人，遊行至政府總部，要求成立殘疾人事務委員會，按《殘疾人士權利公約》，由權利角度制訂政策；另外，要求殘委會要由司長級人士帶領，委員中過過半為殘疾人士選出代表，才會明白他們的自身需要，可講出殘疾人士心聲，「唔係一班所謂學者、專業人士決定晒我哋嘅將來。」



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15個殘疾人士及家長自助組織年初去信立法會申訴部，建議成立殘疾人事務委員會，惟勞工及福利局回覆指康復諮詢委員會及平等機會委員會已大致涵蓋殘委會擬議職能，毋須成立殘委會。

社福界立法會議員狄志遠今日（15日）聯同十多個殘疾人士團體及關注團體，由金鐘統一中心遊行至政府總部，向政務司司長遞交請願書。遊行人士當中不乏輪椅人士。他們重申要求成立殘委會，要求按《殘疾人士權利公約》，由權利角度制訂政策，幫助殘疾人士復康以外如住屋、資訊科技等需求。

另外，他們提到現時康諮會25位非官方委員中，只有7位是殘疾人士或照顧者，難以反映殘疾人士的心聲，團體要求殘委會要由司長級人士帶領，委員中過過半為殘疾人士選出代表，指殘疾人士才明白自身需要，可講出殘疾人士心聲。嚴重弱智人士家長協會主席黎沛薇表示，「唔係一班所謂學者、專業人士決定晒我哋嘅將來。」

狄志遠表示，殘疾人士追求權益的前路依然非常遙遠，聲音已十分清楚，但仍未等到局方一個誠懇的回應，他希望官員要以有多一點同理心，體恤殘疾人士的難處。他又提到香港有近80萬殘疾人士，有更多的照顧者每日勞心勞力照顧殘疾人士，「近年幾多慘劇，都涉及殘疾人士，我好擔心只係冰山一角。」

《施政報告》發表在即，狄志遠希望可為照顧者提供更多適切支援，尤其是加強社區支援，為照顧者提供輔導、訊息支持等。而迫切上則要加強醫社合作，將醫療與社區福利服務配合，減低高危家庭風險，另外亦應為高危家庭配對個案經理，「接觸到高危家庭，睇需要在現有服務中， 做得幾多得幾多。」

黎沛薇指《殘疾人士權利公約》講求殘疾人士的權利，政府有責任提供經濟支援等，提升他們在社區生活的情況。她提到早前鑽石山發生照顧者傷人案，指子女突然回到家中不論殘疾人士或家長都難以適應，如有個人助理幫助，可減低照顧者壓力，令悲劇減少。