黑客勒索消委會｜消委會：暫未見資料外洩　惟騙徒冒認發詐騙電話

消委會上月底被黑客入侵電腦系統，八成系統受破壞。消委會在最新一期《選擇》月刊中「編者的話」指出，黑客會將盜取的個人資料放上「暗網」任人下載，等同永遠「留底」，雖然暫時未見「暗網」有涉事個人資料外洩，不過，留意到有騙徒趁機打劫，冒認消委會職員發出不同版本詐騙電話，呼籲公眾提高警覺。



消委會上月底被黑客入侵電腦系統，八成系統受破壞。（資料圖片）

消委會指出，網絡科技日新月異，網絡安全風險亦愈趨複雜，形容「我們在『明』、黑客在『暗』」，若黑客蓄意入侵個別公司或機構的系統，所造成影響及破壞力絕對較一般竊匪入屋爆竊來得嚴重，黑客會將盜取的個人資料放上「暗網」任人下載，受影響人士無能力刪除，等同永遠「留底」，「同樣，受影響機構在處理上亦更為艱難。」

消委會指，上月遭黑客勒索軟件惡意入侵，導致近八成系統受到破壞，雖然「暗網」未見有個人資料外洩，但已有其他騙徒趁機打劫，冒認消委會職員發出不同版本的詐騙電話，消委會已第一時間通知公眾提高警惕，但仍然難以阻止騙徒繼續四處滋擾公眾。

消委會續指，有網絡安全公司指，人工智能聊天機器人ChatGPT提升破解密碼的速度，黑客只需1秒便能破解一個以數字、大楷和小楷英文字母及符號組成的8 位字符密碼，若增至11位字符密碼，黑客便得花上4天才能破解，建議密碼應避免使用太簡單和過短的密碼，及必須定期更換和設定雙重認證。

消委會正與專家聯手，繼續密切監察「暗網」，萬一發現有被盜取的個人資料外洩，定必即時通知公眾及受影響人士，消委會已汲取教訓，全面檢視系統，投放更多資源改善網絡安全策略，多管齊下加強網絡防禦能力和保障資料安全。