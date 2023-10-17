Smartplay．book場｜新訂場系統11.9登場　可同時容納1萬人登入

康文署今日（17日）宣布，全新智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY「康體通」將於11月9日上午7時啓用，取代現有Leisure Link系統。新系統設有預訂功能，可同時容納1萬人登入，用戶可以查閱已釋放回系統再供預訂的段節、以及查閱抽籤結果。康文署會在約240個康樂場地設立375個SmartPLAY智能自助服務站，供市民完成登記、身分認證和啓動帳戶。



SmartPLAY新系統會在240多個康樂設置375部自助服務站，可供即時登記個人用戶、預訂康體設施即報名參加康體活動、自助辦理簽場或活動簽到等。（鄭子峰攝）

康文署指出，現時超過20萬人已登記成為SmartPLAY用戶，包括約10萬名Leisure Link用戶，大約佔現有活躍用戶的四成，所有人士必須預先登記及完成認證，方可使用SmartPLAY系統報名參加活動和租訂設施；現有的Leisure Link用戶亦須重新登記。

康文署會在11月6日至8日進行新舊系統資料遷移、報告核對和線上數據驗證、覆檢所有系統設備，包括網絡安全保護設備，以確保新系統運作正常，這三日期間SmartPLAY登記亦會暫停，為確保順利過渡，康文署10月底至11月中實施過渡安排，硬地足球場的抽籤安排將稍後公布。

此外，由11月1日起個人預訂補場安排將會取消，如已預訂的設施未能提供使用，將可按現行機制或透過SmartPLAY系統辦理退款。

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康文署指，新系統設有基本的預訂功能，亦會提升容量以同時容納更多用戶登入系統，由現時約1000名增至10000名，方便更多市民更快捷登入系統。用戶可根據個人喜好接收電子通知、有關已取消及釋放回系統再供預訂的段節、以及查閱抽籤結果、退款申請情況等，亦能夠接收因惡劣天氣引致場地需緊急關閉及／或康體活動需要取消等資訊，並享用多種電子支付方式。

康文署在約240個康樂場地（包括各區康樂事務辦事處）共設立375個全新SmartPLAY智能自助服務站，為市民一次過完成登記、身分認證和啓動帳戶。