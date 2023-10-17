施政報告｜八大非本地生限額料放寬　議員倡港府協助海外招生

港府銳意發展和鞏固香港發展成為區域教育樞紐。據報下周三（25日）新一份《施政報告》將提出放寬八間資助大學的非本地生取錄限額，由現時20%增至40%。身兼教大協理副校長（大學拓展）的選委界立法會議員周文港表示，據悉教資會曾就加大非本地生限額諮詢各大學管理層意見，相信業界大多表示支持，期望政府聯同八大和14間自資院校出訪海外，加強推廣本地高等教育及招務外地生。



港府計劃將香港發展成為區域教育樞紐。（資料圖片）

一直盛傳非本地學生取錄比例限額由20%放寬至40%

自七月起已傳出，教資會計劃放寬八間資助大學非本地學生取錄限額，由20%放寬至40%，以約1.5萬個資助學額計劃，即由約3,000個，增至約6,000個。今日有報道引述消息指，相關放寬將會納入下周三公布的《施政報告》。

周文港表示，相信措施落實機會大，除了急起直追打造香港成為區域教育樞紐，另一原因是本地出生率大跌，相信招收更多非本地生，能夠補足生源問題。他指，擴大非本地生取錄限額，不影響本地生學額，而非本地生亦要繳交全額學費，介乎約14萬元至20萬元不等。

對於有意見指宿位和教學設施不足以應付，他則認為，院校可協助留學生到校外租屋，甚至聽聞有院校計劃租酒店，過去兩屆政府已相繼向八大撥款興建新教學大樓，相信各大學有足夠能力應付。

教大協理副校長、立法會議員周文港提借政府協助院校加強海外招生。(資料相片)

周文港倡往印度、尼日利亞等地加強宣傳和招生

按照政府統計處六月份的數字，八大資助學士及研究課程的非本地學生當中，以內地生佔最多，維持佔約七成。被問到如何推動非本地生國際化，周文港認為，新加坡、英國及美國學生大多「唔出嚟留學」，到當地推廣是浪費資源，反觀應針對當地院校的留學生來源地「搶學生」，例如印度、尼日利亞等。他建議，商務及經濟發展局可以帶同八大及14間自資院校到海外招生，舉辦國際教育展推廣本地高等教育，政府亦可成立一個機構負責統籌。