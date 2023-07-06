八大擬增非本地生限額至40%　學生憂校園公共資源不足應付

8間資助大學的學士課程可招收非本地生自費入讀，上限為核准學額總數20%。近日有報道引述消息指，有關限額將會放寬至40%。教育局回覆查詢指，港府致力透過一系列措施，將香港發展成為區域教育樞紐，包括錄取非本地學生入讀專上院校，並不時檢視相關數據，按需要考慮採取適當措施。



港大校委會本科生代表戚由康認為，大學增加非本地生學額前，應思考校內公共資源是否足夠應付，以港大為例，每逢考試前自修室及圖書館等均不敷應用。另外，目前非本地學士學生以內地生佔最多，戚由康認為，反映增加額對於推廣大學國際化的效果或較細，認為增加學額外亦應思考如何可吸引更多非內地學生到香港學府就讀。



8間資助大學的學士課程可招收非本地生自費入讀，上限為核准學額總數20%。（資料圖片）

非本地生學額擬上調 教資會：支援教育局考慮

近日《南華早報》引述消息指，教資會計劃放寬八間資助大學非本地學生取錄限額，由20%增加至40%，以約1.5萬個資助學額計劃，即由約3,000個，增至約6,000個，料最快於24/25學年實施，同樣安排亦適用於研究生課程。

教資會回覆查詢指，社會近期在招收香港以外學生上數上限方面提出建議，教資會為教育局提供意見及支援，讓當局作出考慮。教資會指，八間公帑資助大學，以滿足本地學生的升學需要，及培育人才為首要使命，在確保教學質素及不涉額外公帑的大前提下，招收非本地生修讀授課式課程，締造多元文化的學習環境，惠及學生、大學及至整體經濟。

教育局回覆指，港府致力透過一系列措施，將香港發展成為區域教育樞紐，包括錄取非本地學生入讀專上院校。局方不時檢視相關數據，並按需要考慮採取適當措施，以進一步推展有關政策目標。

科大的非本地生比率曾「超收」，2022/23學年分別錄得22.4%。（資料圖片）

內地生佔非本地生人數最多

根據教資會數字，整體八間資助大學非本地學士人數有上升趨升，其中港大和科大的非本地生比率更「超標」，2022/23學年分別錄得23.7%和22.4%；共餘院校的非本地生比率，介乎10.1%至17.8%。

按照政府統計處6月的《香港統計月刊》分析，八大資助學士及研究課程的非本地學生當中，以內地生佔最多，本學年達到74.8%，七年間平均每年升幅是5.1%。

港大校委會本科生代表戚由康認為，若放寬非本地生限額，將會增加大學整體學生人數，須留意大學公共資源是否足夠承受。（資料圖片）

港大校委會本科生代表：須思考大學資源、如何推動國際化

港大校委會本科生代表戚由康認為，有關政策需要審慎推行，若放寬非本地生限額，將會增加大學整體學生人數，須留意大學公共資源是否足夠承受。他指，本地大學的公共空間較其他國家的大學少，不少設施更早已飽和，以港大為例子，每逢考試前，校內自修室及圖書館等設施均爆滿。

參考港大年報，本學年有56.4%非本地學士學生為內地學生。戚由康認為，校內不少內地學生具相當高的學術水平，不過，數字反映大學推廣國際化方面並不顯著，即使大學提高非本地生限額，亦未必見效，須思考如何吸引更多不同國籍學生到港就讀。他又提到，身邊不少同學都考慮畢業後赴海外發展，認為政府除吸納人才，亦應研究措施，挽留本地學生。