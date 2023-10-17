以巴戰爭｜穆斯林猶太裔港人出席祈禱會：膚色、宗教令人類分裂

中東以巴爆發戰爭爆發，平民死傷無數，有團體今晚（17日）舉行跨宗教祈禱會，為以巴和平祈禱及分享感想。本港有團體今晚（17日）舉行跨宗教祈禱會，為以巴和平祈禱及分享感想。有信仰伊斯蘭教的猶太裔香港居民對於戰事感到痛心，作為穆斯林（伊斯蘭教徒）一分子，他認為膚色、宗教、國籍一直令人與人之間出現分裂，又引用伊斯蘭教一段箴言，指不公義發生就要改變它。



祈禱會主持者Adnan Mohammad，分享一位由加沙地區遷居至香港約一至兩年的巴勒斯坦人父親故事。從衝突發生以後，該父親無法經常聯繫當地親人，「他甚至說，有一次，他在Facebook上發佈了一條消息，如果你還活著，請在這裡留言。」



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猶太裔香港居民：以巴衝突令人傷心、憤怒

猶太裔的James Frankel是香港永久居民，他是美國紐約的公民，但他與巴勒斯坦人一樣，是信仰伊斯蘭教的穆斯林。他在會上禱告並分享說，為以巴衝突感到痛心，「膚色、宗教、國籍一直令人與人之間出現分裂。」他指以巴衝突這段時間，人們應感到迷茫不解、傷心、甚至憤怒。

他說為不公義而感到憤怒是有其道理，並引用伊斯蘭教一段箴言，指當見有不公義發生，要以行動去改變它，若不能就用言語，若言語不能，就用心去感受它。

身在以色列特拉維夫的猶太人拉比（Rabbi）透過視像會議分享，昨日與孫女在耶路撒冷遊玩時突然有警報響起，然而卻無法找到庇護所，孫女一直哭個不停。他指一定要作出改變，促成以巴雙方為停火談判，停止殺害無辜的人們。

身在以色列特拉維夫的猶太人拉比（Rabbi）透過視像會議說，一定要作出改變，一定要促成以巴雙方為停火談判，停止殺害無辜的人們。（林靄怡攝）

主持引述居港巴勒斯坦人 指兒子被補習社導師質問為何要攻擊以色列人

祈禱會主持Adnan Mohammad，分享一位由加沙地區遷居至香港約一至兩年的巴勒斯坦人父親故事。他指該父親目前在香港從事學術研究，育有五名子女，為逃避在加沙的戰火，故移居來到香港。

Adnan表示，該位父親在某中心的一個活動中，站在巴勒斯坦人立場談論巴勒斯坦問題，第二天他的Facebook及Linkedin賬戶被黑客攻擊，有人嘗試登入他的帳戶；該父親一名在本地就學的兒子，在補習中心有不愉快經歷，被導師質問「為什麼巴勒斯坦人要攻擊以色列人？」、「你為什麼要攻擊以色列人？」

本身是教師的Adnan指出，作為老師如此質問一個學生，是非常不合適的。原本該巴勒斯坦人父子應允出席今晚的祈禱會，有關經歷令他們取消參加。

祈禱會主持Adnan Mohammad，分享一位由加沙地區遷居至香港約一至兩年的巴勒斯坦人父親故事。（林靄怡攝）

Adnan表示，在以巴衝突首兩天，該父親與尚在加沙的親友失去聯絡，直至兩日後才得以聯絡。由於沒有電力，手機充電亦成困難，加上沒有高質量互聯網，通訊中斷的問題非常嚴重。從衝突發生以後，該父親曾與加沙當地親人聯繫過幾次，但無法經常聯繫，「他甚至說，有一次，他在Facebook上發佈了一條消息，如果你還活著，請在這裡留言。」

該父親知悉當地親人能夠轉移到加沙南部，但這仍然不是一個安全的位置，因為以色列還在該地區進行轟炸。Adnan指，該父親一家唯一能做的，就是追蹤有關加沙的新聞。