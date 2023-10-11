以巴衝突｜Ming仔旅遊遇突襲：到處爆炸聲　親見當地人被召上戰場

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發衝突，已造成雙方近1,600人死亡，衝突持續升級，當地市民人心惶惶。



香港Youtuber Ming仔於哈馬斯突襲以色列期間正身處耶路撒冷，現時已平安抵港。他講述當時情況，稱晨跑後聽到遠處爆炸聲，之後受剛認識的當地人邀請到其家中，對方突然收到征召其上戰場的電話：「收到電話半個鐘至45分鐘就要走」。



他幾經波折坐上提早起飛的航班回到香港，談及死裡逃生的經歷，直言十分難忘及「不可複製」：「和平唔係必然，戰爭唔係好遙遠。」



衝突爆發當日 全國響警號 店鋪幾乎全關閉

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯於當地時間10月7日突襲以色列，隨即展開連串衝突。Youtuber Ming仔當日正位處以色列耶路撒冷，本打算10月8日離開，豈料遇上突襲。

他已平安回到香港，今日（11日）在電台節目分享經歷，稱事發當日正在舊城區晨跑，結束後想吃早餐，但因安息日到處都關門，突然便聽到遠處有爆炸聲，之後響起全國警號，「當刻未可幻想到係咪好大型，我只知要戒備提防……當時仲係擔心自己肚餓多啲。」

他表示，旅遊期間認識到一位當地人，二人相談甚歡並交換聯絡方式，對方發信息問他是否安全，並邀請他到其家中暫避，並提供食物等。

當地人對哈馬斯突襲感憤怒 被征召打仗人生計劃煞停

Ming仔說，當時該名朋友不斷看電視畫面，又在手機上看到一些以色列人被俘虜殘殺的片段，對方指自己血脈沸騰，但仍嘗試在其面前保持冷靜。

他說，該朋友之後突然收到電話被征召上戰場，「我坐低一個半鐘，佢收到電話半個鐘至45分鐘就要離開……佢本身仲諗緊返唔返工、同女朋友紀念日想去死海，人生好多planning（計劃）全部都唔要，半路就上戰場。」

他表示，朋友對突襲感十分憤怒，想做些事護衛國家，即使未受征召也想上戰場，但其女友則不希望朋友有意外，「但收咗個電話就個個都要去……佢本身想自己創業，好多計劃，學緊唔同嘢，一個戰爭唔知幾時完，冇咗幾年光陰去打仗。」

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問及如何道別，Ming仔坦言「我都唔知講咩好」，只著朋友多與女朋友二人世界，不用顧及他，又稱對方好客至極，甚至還為他的旅程被戰爭擾亂而道歉：「仲講so sorry……你仲要上埋戰場，真係take care我到盡頭、到最後一分鐘。」

離別當地朋友後，Ming仔稱已即刻想離開當地，幾經波折找到交通工具到達機場，沿路一直聽到爆炸聲、不時有警報響起。他稱機場人多，時而寧靜時而恐慌，間中有人大叫：「is coming」，之後便拋下所有行李，只拿著護照，在地勤的指示下到秘道匿藏，無事便又回到機場大堂。

他說，原定航班提早5小時起飛，希望盡快接走所有在機場的乘客，因此自己幸運地登上航班離開。死裡逃生的經歷，Ming仔坦言是難忘及無可複製：「和平唔係必然，戰爭唔係好遙遠。」

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