截聽報告｜目標人物被捕後獲釋　主管「彈弓手」恢復監察遭勸諭

截取通訊及監察事務專員向立法會呈交2022年度報告，執法機關去年經書面提出 1,119宗截取申請及34宗秘密監察申請，行動中有234人被捕。年報披露，執法機關去年有四宗異常事件或事故，其中一項截取行動中，目標人物被捕後獲釋，負責截取小組的主管一日內多次「彈弓手」，先指示撤銷接觸截取材料，其後在未提交報告下恢復監察，但未幾又下令暫停，最終遭所屬執法機關口頭勸諭。



截取通訊及監察事務專員向立法會呈交2022年度報告，執法機關去年經書面提出 1,119宗截取申請及34宗秘密監察申請，行動中有234人被捕。（資料圖片）

根據年報顯示，執法機關在2022年共提出1,119 宗截取的書面申請，全部獲批准，另有34宗秘密監察書面申請，行動拘捕35名目標人標，及26名非目標人物落網。截取通訊及監察事務專員楊振權表示，曾接獲一宗取得新聞材料的可能性有所提高的個案，會在下一份周年報告詳述。

執法機構解釋屬「特殊情況」沒指引

年報列出去年有四宗異常事件／事故出現。某執法機關在進行截取行動的某一天，截取小組人員從電腦系統得悉，目標人物已被逮捕，上司指示撤銷截取行動所涉及的接觸權。

同日稍後，截取小組獲告知，目標人物已無條件釋放，上司經評估後認為，截取行動不大可能取得任何享有法律專業保密權資料，因而指示恢復截取監察。但約一小時後，上司「經仔細考慮」認為，在未向小組法官提交報告前，應暫停截取監察較為穩妥，因而再次指示撤銷接觸權。

執法機關經調查後指出，當截取小組確認目標人物被捕時，其實已獲無條件釋放，乃是指引內沒有明確提述的「特殊情況」，而且該上司恢復接觸權的決定亦並非不合理，事件不涉及別有用心的情況，但由於出現「特殊情況」，事前理應請示上級，因此向該上司發出一項非紀律性質的口頭勸諭。

截取通訊及監察事務專員向立法會呈交2022年度報告，執法機關去年經書面提出 1,119宗截取申請及34宗秘密監察申請，行動中有234人被捕。（資料圖片）

器材主管「憑記憶」辦事 人員掃錯電腦條碼發錯器材

第二宗涉及秘密監察行動中，錯誤發出監察器材。一名調查人員在要求提取監察器材時，未有依從執法機關的工作手冊，出示「授權A」的副本，而器材主管就「單憑記憶」作出確認，負責發出器材的人員，亦錯誤從備存庫中掃描了「授權B」的器材。

當時三人都沒有察覺錯誤，直至20分鐘後，器材主管查閱記錄才揭發，所屬執法機關認為器材主管和人員的警覺性不足和表現欠佳，各發出一項非紀律性勸諭。

第三宗涉及執法機關未有就一項通話內容包含的資料，可能導致取得享有法律專業保密權資料的可能性有所提高，執法機關指出，負責監察截取人員未能察覺，故沒有向上司匯報，被發出一項非紀律性口頭勸諭。

第四宗涉及執法機關在申請截取授權時，獲附加條件，不可接觸涉及某些指明電話號碼的截取成果。數月後執法機關提出續期申請時，小組法官不再施加條件，並於兩日後生效，不過，相關部門卻提早近40小時，已停止篩選禁聽號碼，執法機關已要求涉事人員加強溝通及提高警覺。