截聽報告｜去年截聽及秘密監察行動共拘316人　逾半非目標人物

截取通訊及監察事務專員2019年周年報告今日（16日）出爐。報告期間共有1,314 宗截取申請，只有4宗遭拒絕；至於25宗秘密監察申請全部批准。 去年截聽及監察行動下實際有316人被捕，為自2011年以來最多。若以行動分類，去年因截聽行動被捕有289人，當中約58%並非目標人物；秘密監察行動則共有65人被捕，較前年增加逾九成，均為九年來最多。

截取通訊及監察事務專員2019年周年報告今日（16日）出爐。（資料圖片）

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被捕人數創9年新高

報告指出，執法機關去年共提出1,314宗截取申請，只有4宗申請資料遭拒，與2018年的1,343宗相若；另外共提出25宗秘密監察申請，全部獲批。

去年截取及監察行動，共拘捕354人次，有38名被捕人士涉及兩類行動，故實際上共拘捕了316人，較2018年的235人增加約34%，是自2011年以來最多。

秘密監察行動拘捕人數增逾九成

以行動分類，去年截取行動下有289人被捕，較2018年的228人增加27%，當中169人並非目標人物，較2018年的141人，增加約20%，亦是近九來最多。

秘密監察行動下有65人被捕，較2018年的34人增加91%，為近九年來最多；當中49人為目標人物，16人並非目標人物。

另外，去年新呈報170宗涉及法律專業保密權個案，當中有18宗在提出申請時已被評估為可能取得該等資料，獲小組法官施加條件。有151宗屬取得享保密權資料「可能性有所提高」的個案。

有1宗屬於取得懷疑享有法律專業保密權資料，執法機關在秘密監察的第二天，因曝光而終止罪案調查，專責小組同日篩選監察成果，發現目標人物最後數分鐘說了一些事情，包含懷疑享保密權資料，故向小組法官提交終止報告，涉享保密權資料另載入密封信，由法官親自打開，並依例撤銷有關訂明授權。

《截取通訊及監察條例》規管四個執法機關的法定行動，包括香港海關、警務處、入境事務處和廉政公署。