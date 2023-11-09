香港賽馬會獎學金25週年｜赴港追夢望成醫療工程女將 - 曹近回

我希望香港能成為一個以科技擁抱人性溫暖的社會，創新與傳統文化得以並存。 曹近回 2023 賽馬會學人-香港賽馬會主席卓越獎學金

曹近回（Jenny）的工程夢，顛覆了傳統性別印象。她默默地為這株剛發芽的幼苗澆下名為「知識」的養分，期望日後能在醫療工程界一展所長，貢獻社會。

來自重慶的Jenny，高考成績優異，足以選擇入讀國內一線大學；但得到父母鼓勵及獎學金的支持，使她決心來港在科大展開新生活。Jenny對香港情有獨鍾，源於小時候一次到港旅遊，因哮喘入急症室的經歷︰「香港醫院整齊又安靜，讓我留下了良好印象，覺得這裡人性與科學兼備。」

自小喜歡砌模型、觀看科普節目，家中的組裝家具，都是由Jenny一手包辦。喜歡尋根究底的個性，促使她燃起對工程探索的熱情:「學習工程的女孩子比較少，而我喜歡工程不僅限於理論，更想把理論實踐，真正地貢獻社會。」隨著社會人口老化帶來的種種挑戰，Jenny預視到醫療將成為焦點行業，立志日後往醫療工程的方向發展。她期望透過四年的大學學習，開拓國際視野，並立志提升國內醫療器械的水平，搭起香港與內地以至國際的橋樑，讓自己在業界有一番建樹。

Jenny是香港賽馬會獎學金於過去25年頒授逾1,000位賽馬會學人之一。香港賽馬會（馬會）透過其慈善信託基金於1998年成立香港賽馬會獎學金。每年頒發獎學金予學業成績卓越，以及對社會服務充滿熱誠的學生，培育他們成為關愛社會領袖，建設更美好香港。

為慶祝獎學金25週年，今年增設並頒授兩個獎學金計劃。其中，「香港賽馬會主席卓越獎學金」表揚於公開考試成績彪炳的學生，並開放予香港、內地及海外學生申請，支持他們就讀香港的專上學府；而「香港賽馬會駿步人生獎學金」則表彰在面對生活逆境或挑戰時仍然自強不息的優秀學生，支持他們在香港就讀專上課程。兩項獎學金的詳情可瀏覽網頁﹕https://jcscholarships.hk/

培育人才及推動業界發展是馬會慈善重點範疇之一。香港賽馬會獎學金反映馬會積極培育關愛社會領袖，同時鼓勵人才留港升讀高等教育院校，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨。發掘更多馬會幫助來自不同背景的人士實現潛能的故事，請瀏覽網頁﹕www.hkjc.com/r/EK63X

一如其他慈善捐助項目，馬會對香港賽馬會獎學金計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

從小熱愛工程的Jenny，盼望有一天成為「醫療工程女將」。

Jenny接受香港賽馬會主席利子厚頒發香港賽馬會主席卓越獎學金證書。