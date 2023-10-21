男子輸入《羊村》繪本早前罪成　何珮珊：別有用心人仍企圖軟對抗

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，引起社會關注相關的規管制度。海關關長何珮珊接受傳媒專訪時指，虛擬貨幣隱閉性高，較易被不法分子用作洗黑錢，但由於虛擬貨幣並非法定貨幣，海關難監管，對當局打擊洗黑錢構成挑戰，相關監管部門正檢視監管虛擬資幣場外找換店的法例和制度，以加強監管。



至於一名男子早前從英國空運《羊村》系列繪本來港，被海關截獲，成為首宗輸入煽動刊物罪成案件。何珮珊指，現時社會局面已穩定，「但其實仲有一啲別有用心嘅人，企圖利用軟對抗。」



▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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何珮珊在有線新聞《有理有得傾》表示，金融科技技術愈趨成熟，令虛擬資產或虛擬貨幣交易亦愈趨活躍，惟相關虛擬交易隱閉性高，亦不受時間、區域限制，容易被不法份子利用作洗黑錢，惟海關僅監管持牌金錢服務的營運商，故在JPEX案中的場外虛擬貨幣找換店，並不屬於香港海關的監管，政府和相關監管機構正在審視相關制度，以完善現時的監管系統。

被問到現時對虛擬貨幣的監管是否「真空」，她未有正面回應，「我哋永遠都有機會再完善。」

海關擬加強國際情報交流

她透露，不少虛擬貨幣洗黑錢案均屬跨境交易，海關將會加強國際情報交流和合作，以追蹤到相關交易，掌握犯罪資金的去向和來源，海關本月底亦會與南韓簽訂針對打擊洗黑錢的合作備忘錄。

海關關長何珮珊。（資料圖片／廖雁雄攝）

另外，一名男子早前從英國空運《羊村》系列繪本來港，被海關截獲，成為首宗輸入煽動刊物罪成案件。何珮珊指，現時社會局面已穩定，「但其實仲有一啲別有用心嘅人，企圖利用軟對抗，例如一啲書本、雜誌，或者繪本，去滲透危害國家安全嘅訊息，喺呢一方面嘅工作會持續去做、會全力去做。」

海關吸內地港生投考

現時紀錄部隊均面對人才短缺問題，單是海關已有400多個人員空缺，何珮珊表示，當局放寬大學三年級生投考公務員後，申請人數大幅上升75%，並透露當局擬到上海招聘，現時已吸引不少在內地升學的港生投考海關。