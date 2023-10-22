楊潤雄泰國推廣港產電影　展示《毒舌大狀》及重現《秋天的童話》

文化體育及旅遊局局長楊潤雄上周五（20日）起訪問泰國，今日（22日）繼續第三日行程。他出席「新導展暨香港電影巡禮」開幕典禮，由新晉導演執導的《毒舌大狀》和《燈火闌珊》等為活動焦點；而在昨日（21日）也出席「香港周2023@曼谷」，活動展示3部八、九十年代啓發一些泰國導演的香港經典電影：《警察故事》、《秋天的童話》和《縱橫四海》。



楊潤雄上午先前往曼谷參觀由康樂及文化事務轄下非物質文化遺產辦事處舉辦的「香港非物質文化遺產嘉年華」展覽。該展覽透過展品、相片、短片及互動遊戲介紹香港的非遺項目。其後他到訪曼谷市立藝術文化中心，了解當地文化藝術發展，以及欣賞由不同風格的藝術家創作的藝術作品。他亦到訪政府新聞處於曼谷舉辦的「香港——沉浸式之旅」巡迴展覽。

下午他出席創意香港和電影發展基金在當地舉辦的「新導展暨香港電影巡禮」開幕典禮，巡禮精選7部香港電影，當中包括由新晉導演執導的《毒舌大狀》和《燈火闌珊》等，而新導展則展出獲電影發展基金資助電影的劇照、海報及電影場景。楊潤雄亦參觀創意香港贊助香港時裝設計師協會舉辦的「對比2023 香港時裝風尚．曼谷」時裝展，並出席開幕時裝匯演。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右二）10月22日下午出席創意香港和電影發展基金在曼谷舉辦的「新導展暨香港電影巡禮」開幕典禮，與香港電影發展局主席王英偉（左二）、電影《毒舌大狀》導演吳煒倫（右一）、演員楊偲泳（中）及電影《燈火闌珊》導演曾憲寧（左一）交流。（政府新聞處圖片）

此外，楊潤雄昨日（21日）出席了康文署舉辦的大型文化交流活動「香港周2023@曼谷」開幕禮及開幕節目，活動由10月21日至11月12日在泰國曼谷舉行。他亦到訪泰國電影資料館。當局指，香港電影資料館與泰國電影資料館在「香港周2023@曼谷」舉辦期間攜手呈獻「光影愛漫遊──跨界的香港電影──泰國篇」，選映兩地合拍片，以及《警察故事》、《秋天的童話》和《縱橫四海》，這3部八、九十年代的香港經典電影曾啓發一些泰國導演的創作。