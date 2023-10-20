楊潤雄訪泰國　晤文化部與旅遊部官員商加合強合作

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（20日）下午展開泰國訪問行程。他於曼谷與泰國文化部部長Sermsak Pongpanit會面，探討合作空間及加強聯繫。他亦與泰國政府旅遊局副局長Chattan Kunjara Na Ayudhya會面，雙方分享推廣旅遊業的經驗，並探討交流合作的機會。



楊潤雄表示，國家主席習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式，宣布中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，其中一項是完善「一帶一路」國際合作機制包括在文化等領域的多邊合作平台建設。香港與泰國簽署了文化合作諒解備忘錄，在「一帶一路」框架下，創建有利環境加強雙方合作關係。

康樂及文化事務署這次在當地舉行為期三周的「香港周2023@曼谷」，將呈獻多場演出、專題展覽及電影放映會，他指將展現香港文化藝術的多元面貌，充分發揮這個合作平台的作用，說好中國故事和香港故事。

他亦指特區政府重視促進亞洲區內各地的文化交流和合作，去年十二月在本港舉行的第十二屆亞洲文化合作論壇，提供重要平台讓與會的文化部長和高層官員聚首一堂，就推動文化藝術發展的政策和措施交換意見及經驗，泰國文化部亦有代表參與。

國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，其中一個關鍵的工作領域也是要促進區內各地和國際間的文化交流和合作。