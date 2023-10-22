施政報告｜團體籲重推「N無津貼」　粉嶺高球場落實興建公營房屋

特首李家超任內第二份施政報告將於周三（25日）出爐，葵涌劏房街坊會表示，希望政府以「居民為本」角度考慮簡約公屋選址，並延長居住期限，又期望政府可重推「N無津貼」。該會又建議政府應先開發棕地以解決基層房屋需要，以及將政府已收回的粉嶺高球場內約9.54公頃用地落實興建公營房屋，盡早回應基層住屋需要。



政府於去年施政報告提出興建「簡約公屋」作為縮短輪候上樓及改善劏房住戶環境，然而，該會引述街坊表示，即使他們有迫切的住屋需求，亦因簡約公屋的位置偏僻，通勤開支和時間增加，最後卻步；另有子女的住戶，擔心由於居住時期有限，轉校對子女造成影響。

街坊會建議以居民角度出發考慮選址，也可在每區運用政府閒置土地興建更多過渡類型的房屋，令不適切住戶可繼續於他們熟悉的社區生活，並定期審視過渡性房屋及「簡約公屋」的居住年期、申請條件以及租金水平，以切合劏房居民的需要。街坊陳先生坦言，過渡性房屋及簡約公屋居住年期太短，地點又偏僻，「搬來搬去都無謂」，認為應該要「住到上公屋」。

房屋局已公佈「簡約公屋」項目選址，包括已公佈的屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾四幅用地，以及之後公佈的啟德世運道、牛頭角彩興路、柴灣常安街／常平街和靠近小欖樂安排海水化淡廠舊址，一共8幅用地，並表示該啟德世運道之選址預計可提供超過一萬個簡約公屋單位。

街坊陳先生坦言，過渡性房屋及簡約公屋居住年期太短，地點又偏僻，「搬來搬去都無謂」，認為應該要「住到上公屋」。（葵涌劏房街坊會相片）

至於去年已實施的劏房租務管制，街坊會表示，不少劏房住戶稱租管為「紙老虎」，條例有如紙上談兵，罰則過輕之餘，政府差餉物業估價署巡查進度緩慢，未能解決租戶被濫收水電費的問題。有劏房住戶反映，租約結束後多時，已多次向業主提出重新簽署租約，仍有些業主堅拒簽署，原因是租管條例之下訂立前所簽的租約，即使當中有濫收水電費或雜費等情況，亦不受條例規管，並依賴住戶舉證，他們亦擔心業主「秋後算賬」。

街坊會認為，應盡快設立租務管制的恆常檢討機制，兩年一檢，降低加租幅度、簡化業主濫收水電費的立案程序，同時訂立起始租金，保障劏房戶。該會又建議重推「N無津貼」，為基層劏房戶提供能源津貼及季節性的「酷熱天氣津貼」等。

葵涌劏房街坊會續指，本港共有逾700公頃棕地尚未發展及使用，並不欠缺土地，使用棕地既不會影響生態環境，開發進度更快及所需資金都更少，以效率而言絕對較填海開山為優，街坊會建議政府應先開發棕地以解決基層房屋需要，更快地改善劏房住戶面對的苦境。

該會又提及，政府原擬將收回的32公頃粉嶺高球場其中約9.54公頃，用作興建1.2萬伙公營房屋，目前維持為「未決定用途」。街坊會期望政府能盡快兌現承諾善用32公頃土地，以盡早回應基層住屋需要。