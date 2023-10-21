施政報告｜傳定義劣質劏房　議員倡人均面積標準不少於6平方米

政府下周三（25日）公布新一份施政報告，有傳會研究「劣質劏房」定義並制訂更多措施協助有兒童的劏房家庭。



立法會福利事務委員會主席鄧家彪稱歡迎有關政策，並指屋宇署在分間單位結構上有相關指引，素來也有巡查，建議可總結經驗訂立標準，尤其應訂下人均面積不應少於6平方米（即約65平方呎），否則對兒童腰骨、腦部孔視力發展會造成影響。



政府下周三（25日）公布新一份施政報告，有傳會研究「劣質劏房」定義並制訂更多措施協助有兒童的劏房家庭。。（資料圖片）

有報道指新一份施政報告繼續對劏房有所著墨，包括會定義「劣質劏房」，也會制訂更多措施，協助有兒童的劏房家庭改善居住環境。

鄧家彪今早（21日）在電台節目回應相關消息，稱歡迎政府循該方向工作，又稱屋宇署在分間單位的結構上有相關指引，素來也有巡查，過去曾發出100張取替取締令，建議應總結屋宇署經驗，訂下標準。

立法會議員鄧家彪。（資料圖片/盧翊銘攝）

社區組織協會：建立中期目標 以取締所有劏房為目標

鄧又說，評訂標準時應留意一些細節，例如應留意有窗等於無窗單位，「打開窗只係好污糟嘅天井」等等，並建議要訂下人均面積標準不可少於6平方米。他稱有大量醫療證明，兒童居於惡劣環境會影響其腰骨、腦部及視力發展，故需要識辨劣質劏房並提供協助。

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵稱，同意政府應取締所有劏房，但明白未必能夠一步到位，故需建立一個中期目標，例如單位數目先減半，再逐步取代。

社聯行政總裁蔡海偉則指，一些有小朋友的三四人家庭，輪候公屋可能也要等七八年，認為政府可加快有兒童的家庭上公屋或過渡性房屋，屋宇署也應加強執決，取締一些離譜的不適切居所。