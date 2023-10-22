台灣指「香港官方」禁「國立」大學頭銜參展　教育局：無參與籌辦

「2023香港台灣高等教育展」下周五（27日）及下周六（28日）舉行，台灣傳媒報道指，「香港官方」要求台灣公立大學名稱不能以「國立」頭銜參展，令11間大學最後未能來港招生，包括國立台灣大學、國立政治大學、國立成功大學等知名院校。教育局回覆查詢表示，當局沒有參與有關活動的籌辦工作，也沒有聯絡相關機構。



「2023香港台灣高等教育展」指導單位為台灣陸委會與教育部，原訂有50間公私立大學參展。台灣教育部回應當地傳媒查詢表示，早前已透過海外聯招會事前向香港表達立場，參展大學的資料全部均以全銜方式呈現。報道引述知情人士表示，在傳出越南政府要求在「越南台灣高等教育展」為台方掛上「中國台灣」後，沒想到香港也發生相同情況，要求台灣公立大學不能以「國立」頭銜參展、招生，導致所有台灣公立大學在活動即將登場的前一周，全部決定不前往香港。

報道指經教育部與陸委會共同會商後，為維護主權，國立大學名稱以全銜方式呈現，並透過海外聯招會事前向香港方表達立場，「以維護國家尊嚴」。教育部續指考量香港於《港區國安法》實施後形勢，為保障台灣參展人員安全，建議國立大學不參加為宜，最後台灣只有39大學來港參展。

報道未有進一步說明「香港官方」代表哪一部門。教育局今晚（22日）回覆查詢時表示，當局沒有參與有關活動的籌辦工作，也沒有聯絡相關機構。

2016年康文暑刪劇團監製母校「國立」二字引起風波

台灣「國立」二字的使用引起風波並非新鮮事。2016年，劇團「糊塗戲班」於荃灣大會堂演出舞台劇《惡童日記第三部曲之第三謊言》，場刊原列明監製羅淑燕的學歷為「國立台北藝術大學」，卻被康文署職員要求刪除「國立」二字，建議採用簡寫「北藝大」，被指政治審查。時任民政事務局局長劉江華當時回應事件表示，當局會檢視康文署與各個藝團的交流、溝通及協作，繼續保持良好的合作關係。