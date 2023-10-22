打擊垃圾蟲｜修例後第一滴血　食環署發2張亂拋垃圾罰單　收$6000

今日（22日）起在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報等，定額罰款調高至以往兩倍，由原本1,500元增至3,000元。截至下午5時，食環署發出兩張定額罰款通知書，涉及有人在公眾地方亂拋垃圾，為修例之後「第一滴血」，庫房因而進帳6,000元。



政府修訂《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道的定額罰款金額已提高至3,000元；至於針對店舖阻街和非法棄置建築或大量其他廢物的定額罰款金額，則提高至6,000元，今日（22日）起實施。

食環署回覆查詢表示，截至下午5時，就有人在公眾地方亂拋垃圾共發出兩張定額罰款通知書，亦即法例修訂後實施首日，庫房可進帳6,000元。

食環署指，提高定額罰款金額後，署方會繼續加強對市民的宣傳教育工作，呼籲市民守法，合力保持環境衞生。食環署人員在日常巡查期間，若發現有人亂拋垃圾或有店舖非法擴展營業範圍，會按實際情況採取執法行動。

由 1,500 元調高至 3,000 元的罪行：

．未經准許而展示招貼或海報；



．將扔棄物或廢物棄置在公眾地方；



．在公眾地方吐痰；



．犬隻糞便弄污街道；



．在郊野公園及特別地區棄置廢物；



．在郊野公園及特別地區吐痰



．海上棄置廢物



由1,500元調高至 6,000元的罪行：

．店舖在公眾地方造成阻礙；



．店舖非法擺放廢物

