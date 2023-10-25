施政報告2023｜加強應對極端天氣能力　斥80億元改善雨水排放系統

【施政報告2023】極端天氣情況越趨頻繁，特首李家超今日（25日）宣讀新一份施政報告，指將強化香港整體應對極端天氣的能力，包括在曾發生較嚴重水浸事故的地區，展開超過80億元的雨水排放系統改善工程，及制訂更前瞻性的防洪策略等。

李家超又指，會要求部門及香港機場管理局、港鐵等公共機構全面檢視應變預案，研究更好善用科技如大數據和人工智能，提高風險評估能力。



▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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極端天氣情況越趨頻繁，香港9月先後受超強颳風蘇拉及世紀暴雨侵襲。李家超指，應對超強颱風及世紀暴雨期間，政府在準備和應急方面做到預期要求，但在預警環節由於科技限制，仍須不斷求進，包括加強發放預告信息，以及增加信息透明度、內容和頻密度。政府強化了統籌力量，部門在團隊理念下齊心協力工作，這亦使在復原方面，包括政府的動員能力、善後速度等工作都有相對進步，但亦有需要強化的地方，包括在惡劣天氣下安全意識和安全行為的宣傳教育、機場在颱風及公共交通受影響下處理大量抵港旅客的方法等。

▼9月8日早上 黃大仙中心北館地下被淹沒▼



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李家超發表施政報告時表示，將強化香港整體應對極端天氣的能力，把破壞和影響減至最低，尤以保障市民安全為首任。

李家超指，政府會作前瞻性預防和策略部署，持續強化香港整體應對極端天氣的能力，包括全速推展超過80億元的雨水排放系統改善工程，包括黃大仙及港島東區等曾發生較嚴重水浸事故的地區，另外沙田及西貢、大埔、旺角及九龍城亦會包括在內。

消息人士表示，每年政府都會推出雨水排放系統改善工程，惟由於黃大仙及港島東區出現嚴重水浸，故率先將兩區調前次序。他續指，相關工程會在2024至2025年申請撥款，屆時空談近8年的摩士公園蓄洪池將會建立，而在東區則會建立儲水水道，以抵擋200年一遇的大雨。他表示，此防洪能力「已經好好」，可以與東京、新加坡及倫敦看齊。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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另外，渠務署會於明年完成「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」，制訂更前瞻性的策略。政府亦會就就極端暴雨引發較大型的山泥傾瀉事故，進行系統性調查和研究，針對更多天然山坡策劃山泥傾瀉緩減措施。消息人士表示，計劃會在有機會引發山泥傾瀉的地方用模型作推算，並就此計出山泥傾瀉指數作參考。

《施政報告》亦指，會要求部門及香港機場管理局、港鐵等公共機構以底線思維，把社會損害減至最低為導向，全面檢視應變預案；針對高風險環節，包括氣象預測預警、水浸、山泥傾瀉及交通運輸等，研究更好善用科技如大數據和人工智能，提高風險評估能力。

▼10月24日 李家超搶先展示施政報告▼

