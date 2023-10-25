施政報告｜荃灣線擬延至荃景圍站　接駁中鐵線　區議員籲小心選址

施政報告2023｜去年施政報告宣布興建中鐵線，連接元朗錦田經葵涌連接至九龍塘，且不會在荃灣設站及不接駁荃灣線；行政長官李家超今（25日）在新一份施政報告披露中鐵線最新規劃，擬增三個中途站，包括荃景圍、東北荃灣及東北葵涌，並會連接荃灣線。



消息人士稱，荃灣線會延伸至荃景圍站，成為新終點站，屆時荃景圍站將成為中鐵線及荃灣線的轉車站起分流作用。有荃灣區議員稱，歡迎政府發展鐵路，惟擔憂政府研究需時，隨時不知何時落成，「好多因素令市民擔心完工期」，又稱車站選址要小心對民居造成影響。



施政報告2023・專頁｜措施懶人包 派錢生育 樓市減辣 李家超KPI

+ 5

荃景圍既不近荃灣站，也不近荃灣西站，現時公共交通工具前往荃景圍站，只能乘坐巴士或小巴。去年施政報告雖提及興建中鐵線，連接元朗錦田經葵涌連接至九龍塘，但當時消息人士稱不會在荃灣設站，也不打算連接荃灣線。

中鐵線擬增三個中途站

李家超今宣讀任內第二份施政報告中鐵線，指會優化《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》原來三鐵三路方案，以及再推兩鐵一路，並披露中鐵線最新方案，擬增三個中途站，包括荃景圍、東北荃灣及東北葵涌站，且會連接荃灣線。

荃景圍站料成終點站 起分流作用

政府消息人士表示，擬建的荃景圍站將成為荃灣線及中鐵線的轉車站，除中鐵線會經荃景圍外，荃灣線也會延伸至荃景圍站，屆時該站會取代荃灣站成為荃灣線終點站。消息人士稱，新方案下荃景圍站可起分流作用。

至於東北荃灣及東北葵涌也會各設一個站，消息人士稱具體站點未敲定，也無時間表，但相信會惠及梨木樹、石籬、石蔭、象山邨等一帶的居民。消息又說，初步研究後認為走線可行，但融資方法未決定，希望可繼續「鐵路加物業」的方式發展。

荃灣區議會主席陳琬琛。（資料圖片）

荃灣區議會主席 籲選址要小心

荃灣區議會主席陳琬琛表示，荃景圍交通不便，街坊出入靠巴士小巴，惟該處道路較窄，一到繁忙時間經常塞車。他說，歡迎政府發展荃景圍站，但據以往政府興建鐵路經驗，憂要研究又有限制，「好多因素令市民擔心完工期」。陳續稱，荃景圍有大量密集民居，且無大空地供興建車站，料部份設施可能要搬遷，工程造成的污染及噪音也可能影響居民，籲選址要小心。

荃灣區愉景區議員劉卓裕。（資料圖片）

荃灣區愉景區議員劉卓裕表示，荃景圍一帶居民已期望有鐵路逾20年，今年8月也曾在區議會提交建議興建荃景圍站，對願望突然成真感到驚喜，也接獲不少居民電話稱感開心。

他說，經常有荃景圍街坊投訴交通問題，「塞到爆」，該處居民大多是長者，故交通需求殷切，希望政府可優先處理荃景圍站，盡快落實動工，「希望有生之年可以達到。」

▼李家超公布施政報告2023▼



+ 9

另外，李家超宣布在北部都會區再推多兩鐵一路，鐵路包括北環線東延線及新界東北線。北環線東延線是由日後的北環線古洞站向東延伸，經羅湖南、文錦渡等，伸延至坪輋。

至於新界東北線則由香園圍出發，但未知是否直接接駁香園圍口岸，走線同樣途經坪輋，再連接東鐵粉嶺站。換言之，擬建坪輋站將成轉車站，連接新界東北線及北環線東延線。

立法會議員田北辰。（資料圖片/李宇婷攝）

實政圓桌立法會議員田北辰稱，今年施政報告鐵路政策不錯，對爭取多年的中鐵線接駁至灣感欣慰，但認為駁至九龍塘站無必要，可能令民無法上車。他又說，在北部都會區增設兩鐵，會令大批居民在粉嶺轉乘東鐵，或令大埔及沙田居民難以上車。

政府消息人士稱，兩鐵一路比三鐵三路「更加長遠」，也無未有時間表，會視乎新界東北發展；至於由誰負責興建營運，消息稱非必定由港鐵負責，政府持開放態度。而北都公路（新界北新市鎮段） 將由粉嶺北向東伸延，接駁至沙頭角公路交匯處，打通新界北的東西脈絡。

▼施政報告2023懶人包▼

