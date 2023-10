施政報告｜研設監督中心香港直接審批藥物註冊　需時或八至十年

【施政報告2023】醫務衞生局局長盧寵茂早前曾預告,政府計劃成立類似國食品及藥物管理局(FDA)的藥物審批機構。



特首李家超今(25日)宣讀施政報告,稱明年會成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室,就藥械及技術監管和審批制度作研究,為成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」提建議,邁向以「第一層審批」方式審批新藥械的註冊申請,並探討長遠將中心升格為獨立機構,加快新藥械臨床應用。



消息人士表示,暫時未有成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」的時間表,但參考外國經驗,由現時開始設立都需要八至十年,料本港情況亦相若。消息人士表示,本港人才不少,相信成立辦公室後可以吸引海外專才加入。



李家超表示,將發揮香港醫療優勢,長遠目標是建立「第一層審批」的藥物註冊機構,即可不依賴其他藥物監管機構,而直接根據臨床數據在本港審批藥物,同時也審批醫療器械的註冊申請。

他說,會吸引更多本地及海內外藥物和醫療器械企業,選擇在香港做研發和臨床試驗,並在不同階段建立能力、認受性和地位,確保最終的藥械審批獲國際及國內認可。

首先會在明年成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室,就重整及加強藥械及技術監管和審批制度作研究,為成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」提出建議和步驟,邁向以「第一層審批」方式審批新藥械的註冊申請,探討長遠將中心升格為獨立機構,加快新藥械臨床應用。

