施政報告｜盼年底50校課後託管　公院體外受孕名額每年增至1800個

香港出生率持續處於低水平，《施政報告》今日（25日）出爐，最為觸目是鼓勵生育政策，除向即日起出生的子女派發一筆過兩萬元現金，亦大力增加託兒服務及體外受精治療。《施政報告》公布，將在今年起三年內增設十所的幼兒中心，消息人士指，初步已敲定順利邨、華明邨及皇后山邨等地。至於在校課後託管，據了解，現已在十多間小學試行，涉及九龍城、深水埗等基層地區，期望今年年底前達到50校目標，現時已預留9,900萬元推行有關計劃。



另外，政府亦會在5年內逐步增加公營醫院體外受孕服務名額，總數每年增至1800個，首年會先加100個，其後每年增加100至150個名額。消息人士表示，未有計算可以縮減多少輪候時間，但預料增加名額後，再次接受體外受孕人士的輪候時間會減少。



+ 2

港府大力推動生育政策，《施政報告》公布大力增加託兒服務，當中包括今年起三年內增設十所的幼兒中心，據了解，全部會設於公共屋邨內，初步已敲定順利邨、華明邨及皇后山邨等地。

至於在校課後託管方面，自6月宣布推行試行計劃後，消息指已有十多間小學參與，涉九龍城、深水埗等基層地區，由小學借出場地，再由非政府機構（NGO）營運，期望今年年底前達到50校的目標。他又指，雖然原則上期望每校有60名兒童需託管才開班，但如果少於60人而又有非政府機構願意接手，則可開班。消息人士表示，現時已預留9,900萬元推行有關計劃，若計劃順利會擴展至更多學校，而綜援家庭可免費使用託管服務，其他則會採取收費。

另外，政府亦加強「社區保姆」服務以吸引更多人加入「鄰里支援幼兒照顧計劃」，明年4月起增加「社區保姆」目前劃一每小時25元的服務獎勵金，上調至照顧零至3歲嬰幼兒或有特殊學習需要兒童每小時60元；而照顧3至9歲兒童則上調至每小時40元。明年第四季起，服務名額增加一倍至約2,000個，受惠兒童會增加約一倍至20,000人。

另外，政府將於5年內逐步增加公營醫院體外受孕服務名額，總數每年增至1800個，首年會先加100個，其後每年增加100至150個名額。

消息人士表示，現時全港每年約有2,000至3,000人次輪候體外受孕服務，而由專科評估至首次接受體外受孕約需1年半，當中如體外受孕不成功，則要再等上約半年。消息人士表示，未有計算可以縮減多少輪候時間，但預料增加名額後，體外受孕失敗的個案再接受服務的輪候時間會減少一半。

消息人士表示，暫未擬在瑪麗醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院以外，拓展其他醫院提供體外受孕服務，因相關專才只有十多人，只能以調撥人手及內部受訓等形式去提升服務量。