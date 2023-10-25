施政報告｜河套科技園擬人面識別「跨境」　沙頭角1月增旅遊名額

行政長官李家超今日（25日）在施政報告提到中央政府8月時公布的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，該個橫跨深港的「河套深港科技創新合作區」，兩地政府共同推進園區的協同發展，正研究為科研人員在這「一區兩園」內往返時能便利「跨境」，考慮透過預先登記，以人面識別技術達到「無感過關」，以及便利科研人員攜帶資金和科研用途的血液樣本「跨境」。

另外，明年1月起逐步開放沙頭角禁區（除了中英街），每日准許旅遊人數1000人前往遊覽，發展文化旅遊。



施政報告公布多項惠民措施。（盧翊銘攝）

根據國務院8月公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，提及2017年1月，香港特區政府及深圳市人民政府簽署合作備忘錄，共同開發合作區，該區位於香港北部及深圳市中南部跨境接壤地帶，是香港「北部都會區」與「廣深港科技創新走廊」的天然交會點，面積約389公頃。其中，深圳園區（即深方科創園區）面積302公頃，香港園區（即「港深創新及科技園」）面積87公里。

今日施政報告提到，《規劃》為深圳園區定下發展定位，特區政府將和深圳市政府共同推進深港兩個園區的協同發展，研究創新性的措施，包括：

（i）便利科研人員進出的安排，如預先登記、利用科技簡化園區往來，包括研究以人面識別技術達到無感過關；

（ii）便利河套合作區內跨境資金流動；

（iii）便利為研究或試驗而採集的數據和樣本（包括臨床生物樣本）的交流；

（iv）利用香港匯聚國際人才優勢，帶領參與河套合作區工作；及

（v）推進前沿科技研究，加快實現中試轉化，配合河套合作區的發展，例如對接深圳園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗中心，共同搭建生物醫藥公共研發服務平台等。

內地使用人面識辨技術普及，杭州亞運提升公廁設施，包括人面辨識廁紙機。（網上圖片）

政府消息人士表示，園區實施「一區兩園」概念，仍有「邊界」存在，在園區內工作的科研人員，例如內地人員受聘於香港企業，仍要取得香港工作簽證，如這人員需要往返深或港方的工作地點，為便其進出，兩地政府正研究透過預先登記相關人員的資料，利用科技簡化往來，不用每次出示身份證明文件。

政府消息人士表示，研究包括建一條橋，凡要「過境」的科研人員行經這裡，可使用「無感過關」技術通行，例如人面識別技術，正是主要研究方向。

至於園區內兩地人員的資金如何跨境流動、研究或試驗時採集的數據和樣本（例如血液）如何往返兩地，另一政府消息人士表示，仍在研究中。

政府又會把「北部都會區」（尤其是新田科技城）的空間規劃，對接河套合作區的發展定位，並與香港科技競爭力的布局充分結合，為河套合作區未來發展作前瞻性規劃。新田科技城約600公頃發展土地中的一半為創科用地，政府會確保跨境基建配套、土地審批、公私營合作等政策積極配合，產生協同效應。

▼2022年6月1日 沙頭角禁區沙頭角墟開放前搶先睇▼



+ 30

另外，政府將在明年一月起，逐步開放沙頭角禁區（中英街除外）。首階段每日容許遊客從網上申請許可證進入沙頭角，並推廣沙頭角和鄰近外島的文化生態旅遊。特區政府亦會與深圳政府，共同研究兩地沙頭角發展文化旅遊區的可行性，包括研究兩地旅客更便利進出旅遊區的安排。

政府消息人士表示，由於沙頭角有數千居民，為免影響居民日常生活，名額的1,000人，當中700人是跟團，300人是個人遊，旅遊時間是朝七晚九。政府有關運輸、基建的部門，會繼續與旅遊相關部門研究便利旅遊的配套。

保安局將在2024年上半年檢討開放計劃的成效，以及調整遊客申請許可證的名額。當局在明年第四季，亦會在重置的中英街檢查站推出先導計劃，應用人臉辨識科技便利可進出中英街的人士，並提升人流處理能力，以配合將來的旅遊發展。

上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

政府為提升「北部都會區」的生態質素和生物多樣性，2026至2027年將動工興建三寶樹濕地保育公園，讓市民享有優質戶外生態教育及康樂設施；在園內引入現代化水產養殖業；有關策略可行性研究預期於明年上半年完成。

此外，政府為進一步推動鄉郊復育工作，包括在沙羅洞加強生態保育工作，並提升沙頭角梅子林村生態旅遊的體驗，及改善當地基礎建設。