施政報告｜2萬元生育獎勵未訂KPI　消息：料每年開支增兩成

今屆政府講求績效指標（KPI），惟新一任施政報告最受矚目的生育政策，KPI上卻只有政策，未訂下與生育率相關目標，僅稱政策為期三年，之後再作檢討。



消息指，政府預料發放一筆過2萬元新生嬰獎勵計劃政策推出後，每年撥款開支會增加兩成，估算足夠發放給約額外6,000個新生嬰兒獎勵。據政府統計處調查，去年出生兒跌至3.25萬名，假設今年出生嬰兒人數相若，獎勵金約6.5億元，若多6,000個嬰兒出生，獎勵金支出約7億元。



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「派2萬獎勵金」明年首季開始派發 暫實施3年

行政長官李家超今日發表任內第二份施政報告，延續上一份做法，為政府工訂立KPI。今年施政報告訂立共150個指標，其中73個是指標，其餘77個則是去年訂下並會繼續的指標。

不過，今年最受矚目的「派2萬獎勵金」生育政策，卻無提及任何目標性指標，只稱會在明年第一季開始發放一筆過2萬新生嬰兒獎勵金予合資格新生嬰兒的父母，為期三年，之後再作檢討。

政府料相關獎勵金支出每年約8億

政府消息人士解釋，政府未有就相關措施訂立目標，因生育始終為個人決定及重大的決定，重申措施只是鼓勵作用。消息人士又稱，政府預料相關支出每年約8億，即換算每年最多有4萬名嬰兒受惠。

另有消息指，政府預料發放一筆過2萬元新生嬰獎勵計劃政策推出後，每年撥款開支會增加兩成，料可支援給額外6,000名新生嬰兒父母。

根據統計處數據，1991至1996年每年出生嬰兒數目達6萬至7萬多人，1997年至2000年有5萬多人，2001至2004年有4萬多人，之後有「雙非」的情況令出生日口大增，「雙非」政策轉變後的2013至2019年每年約5萬至6萬多人。然而到了2020年，出生人口急跌至43,031人，2021年進一步跌至36,953人，2022年更跌至32,500人。

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