施政報告｜研僭建罰則加辣　甯漢豪：清拆後可提控再無借口免責

施政報告2023｜新一份施政報告提出修訂《建築物條例》，針對僭建、無行為降低檢控門檻及加強罰則，以提升阻嚇作用。發展局局長甯漢豪今日（26日）出席記者會時表示，當局將研究賦予屋宇署更有檢控權力，在發現單位涉及僭建或未有遵從驗樓令後，便立即檢控，以免業主再以不知情作免責借口，「好似無嘢發生」，當局並會就罰則檢討是否需要加辣。



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甯漢豪表示，《建築物條例》的檢討方向，包括加強罰則和檢控門檻，強調現時在物業有僭建和未有遵辦驗樓令後，屋宇署會發出命令要求業主清拆僭建物和盡快驗樓，在業主遵從後便不會進行檢控，「好多時當時人會話不知情，或者係上手業主嘅行為」，故希望檢視檢控門檻，「就算你遵辦咗、清拆咗個僭建物，其實我哋都希望能夠容易啲做到檢控，即係話你一有違規，其實就已經可以做到檢控。」

甯漢豪：有空間提高僭建罰則

她舉例指，現時若有單位涉僭建，屋宇署會先發清拆令，但當業主清拆後「就好似冇嘢發生」，當局不希望再出現類似情況，「你唔可以話清拆咗，就履行咗我嘅責任」，故期望可研究賦予屋宇署更大權力，在發現有僭建後便可即時檢控。她又指，若業主未有履行清拆令，最高刑罰亦僅20萬元，認為有空間提高相關罰則。

被問到會否加強巡查違規單位，她以紅山半島作例子，屋宇署已明言，臨海一帶的逾80幢獨立屋風險較大，故會加強巡查，日後亦會在其他地區套用風險為先的原則，主動巡查較高風險的單位，「唔會剩係等有舉報。」

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她續指，當局亦會同步檢視承建商的註冊和紀律處分制度，包括引入承建商獲授權簽署人的註冊制度。