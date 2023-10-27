日圓貶值｜港人半年前以為跌夠入貨　現變「蟹貨」感無奈：好慘啊

日圓繼續尋底，今日（27日）兌港元一度跌穿5.2水平，曾低見5.18算，對喜愛遊日的港人來說必定是福音。有前往福岡旅遊的市民表示，早在半年前兌換日圓，當時匯率約為5.8算，如今日圓貶值，手上持有不少「蟹貨」，「好慘啊，跌破6我都覺得係最低㗎啦」。另有居日港人指，由於公司以日圓出糧，因此不希望日圓繼續貶值，否則變相「減人工」。



日本向來是港人的熱門旅遊地。（陳葦慈攝）

日本向來是港人的熱門旅遊點之一，近年日圓持續下跌，對哈日族來說必定是福音。日圓匯價今日續尋底，每百日圓兌港元跌穿5.2水平，曾低見5.18算。陳先生一家四口今日出發前往福岡一星期，預計花費一萬元至兩萬元。

他指，早於半年前已兌換相等於2萬港元幣值的日圓，當時匯率約5.8算，但隨著日圓貶值，手上持貨已變「蟹貨」，他對此感無奈，又稱若日圓再貶值，會再「溝淡」，「好慘啊，跌破6我都覺得係最低㗎啦，仲有得跌。」

陳先生表示，匯率下跌令他在日本消費更加豪爽，有適合就會買。（陳葦慈攝）

他稱，日圓匯率下跌，令他心態上在日本消費得更豪爽，又指日本現時有消費稅，但整體而言，物價仍比疫前低一成，「如果無加（消費稅）就『超抵』。」

在日本工作的港人陳小姐指，早前有趁匯率下跌時兌換十多萬日圓。（陳葦慈攝）

居日港人稱日圓再跌 變相減人工

居日港人陳小姐指，早前有趁匯率下跌時兌換十多萬日圓。她又指，由於她在日本工作，公司以日圓出糧，如日圓續貶，兌換港幣時會變相減人工，「我想佢升返」。

日圓持續貶值。（資料圖片）

另一名赴日旅客康小姐今日前往東京17日。她指，平時很少留意匯率，因為在日本旅遊較常使用信用卡，她又指開關後已去日本5次，但無因匯率下跌消費得更豪爽，「好似貴咗，喺嗰邊使費，整體嚟講貴咗少少。」

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