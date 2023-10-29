施政報告｜楊潤雄：港人北上一向較南下多　研深度遊迎合口味轉變

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（29日）表示，施政報告提出成立旅遊業策略委員會，務求廣納能推動旅遊業提速提質發展的策略性建議，同時促進旅遊與相關界別融合發展，該局會成立跨部門「智慧旅遊工作組」，善用科技推動旅遊發展。

楊表示，今年8月入境旅客人數已恢復至2017、2018年的七成，旅遊復蘇情況已不錯，現時要做的是盡量吸引更多旅客來港，包括發展具香港特色的旅遊項目。



他又強調，政府重視郵輪旅遊的發展，明年上半年將會交代，如何長遠提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力。



+ 10

楊潤雄今日在施政報告的記者會上，回應施政報告被指未有就北上港人較内地入境旅客更多的情況，提出針對性措施時表示，過去多年北上港人的數量一直較内地入境旅客多，並非新現象，通關以來入境旅客增長速度理想，今年8月已經恢復至2017、2018年平均的七成，認為本港在旅遊復蘇方面絕對做得不差。

對於外界經常把北上消費人數，與入境旅客做比較，楊表示，「其實過往多年數字可見，一直到內地消費、旅行及探親的入內地境數目，一向都多於由內地來港旅客，可能過去多年都有這個現象。」他續稱，所以現時要做的是盡量吸引更多旅客來港，包括發展具香港特色的旅遊項目，例如政府有計劃鼓勵業界發展更多不同路線，正是留意到近年來港旅客的口味改變，從以往集中購物變成聚焦深度遊。

楊潤雄又表示，政府重視郵輪旅遊的發展，未來會審視郵輪碼頭未來發展，考慮整個啟德規劃，以及郵輪碼頭現時設計還有多少彈性，可供改動。他引述外界意見指，可以研究透過發展郵輪旅遊、強化碼頭周邊配套，以及設立更多景點，吸引郵輪到港，長遠提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力，明年上半年會作出交代。

他又指，在策劃啟德體育園時，會將交通情況計算在内，運輸及物流局亦會研究在啟德設立綠色集體運輸系統，相信屆時有助令整個啟德區內的交通更加暢順。 北上港人比内地入境旅客多非新現象。