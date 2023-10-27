日圓貶值｜旅行社料難掀赴日潮︰日人國內遊谷高當地旅遊費用

【日元／日Yen／日圓兌港元／日円／JPY】日圓匯價屢創新低，每百兌港元過去數日跌穿5.2水平。不過主力日本團的旅行社卻未迎來報名潮。東瀛遊執行董事禤國全透露，顧客量已恢復至疫前的九成，但因各類成本上漲，團費不會減價，但或安排更多自由活動時間，供團友購物。



縱橫遊行政總裁袁振寧更指，當地人因日圓貶值選擇本地旅遊，在求過於供下，不論景點、酒店、食材至旅遊巴均一律加價，甚至有酒店房價加逾兩倍，因此團費亦有所調整，當中加幅最驚人為聖誕節出發的北海道7日團，由疫前約1.6萬元加至2萬元。他指發現不少家庭顧客改報較便宜的韓國團，亦有部份「睇餸食飯」選擇北上旅遊，估計與香港經濟低迷有關，「平咗少少會唔會突然間再掀起另外一個去旅遊潮。」



東瀛遊10月出發日本團比暑假略增

核污水事件發生後，雖然港日關係有惡化跡象，但不影響港人對日本的熱愛。禤國全引述日本國家旅遊局數據指，上個月赴日人數相比2019年，僅相差約3%，全年計亦已回復至九成；而東瀛遊10月出發的日本團亦比暑假略增。他透露，雖然核污水排放後報團人數確有下跌，但影響只短暫持續三日，因此他認為日圓貶值確實可推動港人赴日消費，「客人去日本個意欲係高嘅。」

香港員工薪金上漲推高成本難降低團費

禤國全並預料，若日圓持續低企，明年港人的赴日人次，有機會突破2019年逾220萬。惟現時東瀛遊的員工數量，為疫前七成的約400人，但他強調，由於日圓貶值減低當地人的外遊意欲，以致航班機位增加，顧客量反而恢復至九成，因此他現時正積極增聘員工，期望可追過疫前的業績。

不過壞消息是團費不會因日圓貶值而有所調整，禤國全解釋香港員工薪金上漲等成本增加，團費與疫前的變化不大；但考慮到團友或希望增加購物時間，行程上或安排一至兩日的自由活動。「舉例佢哋如果過往攞住一萬蚊去日本唱円（日圓），今日佢唱嘅円係多咗，可以買到更多嘅嘢，呢個係令到佢哋雀躍去日本好大嘅推動力。」

日本旅費成本樣樣漲 北海道7日團貴疫前25%

袁振寧表示，港人已習慣日圓持續低迷，加上早前「報復式旅遊」的熱潮已過，上班族的假期所剩無幾，認為除非跌穿五算的心理關口，否則稍有下跌並不會掀起遊日潮。他形容現時的市況為中規中矩，「我諗係所謂叫審慎樂觀，但係你話好樂觀，預期爆滿，急急就報名搶位，其實唔係呢個情況。」

袁振寧指，日圓低迷反而造成日本人生活負擔加劇，食材及天然氣等必須品物價上漲，出國外遊意欲大減，以致當地求過於供，不論景點、酒店、食材至旅遊巴均一律加價，甚至有酒店房價加逾兩倍。因此聖誕節出發的北海道7日團，亦視乎市場調整價格，暫由疫前約1.6萬元加至2萬元，升幅達25%。「所以再跌落去對旅費而言都未必係一件好事。」

港人理性旅遊 棄北海道轉韓國滑雪

此外，袁振寧有感本港經濟復蘇緩慢，恆指及樓價低迷，港人已轉為以預算為先的「理性旅遊」，寧願選擇短線旅遊，例如到內地享受美食及服務。他並透露，韓國的報團人數比想像中多，估計因團費相比北海道便宜近半，一家幾口的家庭顧客寧願選擇到當地滑雪。「所以有感個經濟未必支持到咁多次外遊。」

問到會否推出廉價團吸客，袁振寧則表示未來向精品路線發展，講求有特色的性價比，例如入住建在懸崖的旅館，全團上限為六個人等。他最近亦已推出北極15日團，以及獨家的「新東方快車」火車遊，「我寧願譬如畀一萬五蚊嘅團，希望佢有一萬五蚊嘅滿足度。」