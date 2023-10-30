恒大案再押後　官明言若仍未能修訂債務重組計劃　很大機會清盤

中國恒大（3333）被債權人申請清盤案，據報早前一批反對清盤的債權人有動搖，或導致公司出現清盤風險增加。案件今日（30日）在高等法院再聆訊，法官准案押後至12月4日，但明言這是最後一次延期。



呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，是一間位於南太平洋島國薩摩亞的公司；答辯人中國恒大集團。

恒大被債權人申請清盤案今再於高等法院提訊，法官再准案件押後，但明言若恒大下次仍未能滿足要求，將會頒下清盤令。

呈請人認為恒大短時間內不能提出計劃

呈請人一方陳詞時指，呈請至今約17個月，期間已多次押後，但仍未能提出債務重組計劃，認為恒大在短時間內亦不能提出有該計劃。呈請人又指，考慮涉及的債權人眾多等因素，要求法庭頒清盤令。

恒大指公司已復牌相信可提供債務重組計劃

恒大的代表則回應指，公司已復牌，同時和債權人的協議一直進行，處理需時，要求把案件押後三個月，相信屆時可提供債務重組計劃的時間表。債權人最後在庭上表示同意押後。

官明言若未能滿足要求將頒令清盤

法官聽取陳詞後，決定把案件押後5星期，至本年12月4日。法官同意呈請人一方指，呈請至今約17個月，表示這是最後一次押後，讓恒大提出修訂的債務重組計劃。若屆時恒大未能滿足該要求，法庭很大機會頒令清盤，並會委任臨時清盤人。

案件編號：HCCW 220/2022