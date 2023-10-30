換身份證｜觀塘臨時登記處11.1啟用　入境處推算39萬人會換證

隨著社會逐步復常及全面通關，市民換領身分證需求增加，加上政府推出各項吸引人才及輸入勞工入境計劃，令需求更為殷切，入境事務處今日（30日）宣布增設人事登記處—觀塘（臨時）辦事處，將於本周三（11月1日）起啟用，市民可於明日（31日）零時零分起登入相關網站進行預約，預計登記處每星期最多可處理約 6,600 宗身份證申請。入境處表示，參考上次2003年「換證計劃」92%的換證率，截至九月底，估計仍有約39萬換證申請需要處理。



助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡今日在記者會上表示，2018年年底全港市民換領身份證計劃正式展開，卻由於疫情爆發大大影響計劃進度，估計目前仍有約39萬人士需要換證，加上政府推出各項吸引人才及輸入勞工入境計劃，其中透過人才計劃來港人士共收到16萬宗申請，有10萬宗已獲批，可見申請身分證的需求持續上升，故增設人事登記處—觀塘（臨時）辦事處，辦事處將於本周三（11月1日）啟用，市民可於 10月31日零時零分起登入相關網站進行預約。

觀塘辦事處只為三類人士提供服務

王嘉怡提醒，各人事登記處不會處理未有預約的申請，市民如欲辦理身份證申請，可透過人境處流動應用程式或登入網站進行預約及填寫申請表格。

觀塘臨時辦事處服務對象包括三類人士，分別為在「換證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的人士；年滿11或 18歲並已持有身份證而需換領身份證的人士；及持有非永久性居民身份證，並已成功獲核實永久性居民身份而需換領身份證的人士。

料七間辦事處每周共處理2.5萬宗申請升四成

辦事處的登記服務位於觀塘偉業街 223-231 號宏利金融中心 2櫻1號鋪位，而領證服務則位於觀塘偉業街 223-231 號宏利金融中心A座3樓1B號鋪位。辦公時間則為星期一至六早上8 時至晚上10時（星期日及公眾假期休息）。

王嘉怡表示，觀塘臨時辦事處啟用後，預計7間人事登記辦事處每周最多可以處理大約 25,000宗身份證申請，整體可處理量相比現時約 18,000宗將會提升約 40%，可處理申請數量是疫情前平均每週處理量(約10,000 宗)的2.5倍。

除新設觀塘(臨時)辦事處，其餘六間人事辦事處將作服務調整：

港島、九龍、觀塘及屯門辦事處：



一般服務時段：

周一至周五：08:00-12:45，14:00-16:30（適用觀塘及屯門辦事處）；08:00-16:30（適用港島及九龍辦事處）

周六：0800-12:30

服務：首次登記、遺失或其他申請

延長服務時段：

周一至周五：16:30-22:00

周六：12:30-22:00

服務：持舊款智能身份證人士換證、年滿11或18歲並持有身份證人士換證、已核實永久性居民身分並持有身分證人士換證

火炭及元朗辦事處：



服務時間：

周一至周五：09:00-12:45、14:00-16:30

周六：0900-12:30

服務：年滿11或18歲並持有身份證人士換證、已核實永久性居民身分並持有身分證人士換證、首次登記、遺失或其他申請

王嘉怡亦指，今年3月起推出新措施以應付身分證申請殷切需求，例如3月6日起4間指定人事登記處（即港島、九龍、觀塘及屯門辦事處）延長服務時間至晚上 10時，以處理在「換證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的申請，每周處理量由疫情時的10,000增加至約18,000宗申請。另外，她指今年4月5日及7日港島辦事處於兩天公眾假期推出特別服務，讓市民辦理申請身分證手續，共處理了1,500宗。