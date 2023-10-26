$2萬生育獎勵金｜嬰兒出生42日內經入境處填表或網辦　附申請教學

【施政報告2023】新一份施政報告出爐，政府推出兩萬元新生嬰兒獎勵金，鼓勵港人生育，措施於昨日（25日）起生效，為期三年。政府計劃明年1月向立法會財委會申請撥款，最快首季可以派獎勵金。



新生嬰獎勵金申請手續相當簡單，合資格父母在產子後42日內，於入境處辦理出生登記時，可以即場填寫申請表，如經網上申辦出生登記，亦附電子表格，父母只須提供姓名、收款戶口及聯絡電話即可。



▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



政務司副司長卓永興。（蘇煒然攝）

政務司副司長卓永興今日（26日）在施政報告記者會上表示，政府推生育「組合拳」，意在告訴公眾一個強烈信息，即鼓勵生育，以逆轉出生率低迷情況。

卓永興料最快明年首季發放獎勵金

卓永興指出，兩萬元新生嬰兒獎勵金措施為期三年，屆時會再作檢討，昨日或之後出生的嬰兒，其父母在辦理出生登記及辦出世紙時，可同時提交申請，已登記「智方便+」用戶也可經網上申請，父母應在嬰兒出生42日內申請；如未能如期登記，也應該要在出生後6個月內申請。

他指，合資格父母只需填寫收款人資料，包括個人名義戶口持有人姓名、戶口號碼及可接收短訊本地聯絡電話，成功申請後會將獎勵金過戶到收款人銀行戶口，庫務署會向收款人發短訊。

卓永興稱，由於計劃仍需到立法會申請撥款，故若過程順利，可期望2024年第一季內發放，一般會在遞交申請後兩至三星期內收取款項。

▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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根據香港法例第174章《生死登記條例》第7條，父母須在嬰兒出生後42天內，向出生登記處辦理登記，現時入境處提供親身或網上辦理方法。

親身辦理



．預約辦理

父母應先向嬰兒出生的醫院查詢，以確保有關的新生嬰兒呈報表已送交有關的出生登記處，之後透過入境處網頁「我的服務」內「出生及死亡登記」，按指示網上預約，或致電2598 0888預約，父母可選擇下載並填妥「出生登記所需資料」（表格BDR93A），並於辦理出生登記時一併遞交。

．證明文件

如嬰兒為婚生子女，只須嬰兒的父親或母親前往辦理出生登記，並須攜帶「父母結婚證書」及父母香港永久性居民身份證

．所需時間及費用

辦理出生登記一般需時30分鐘，而申領出生登記記項的核證副本（一般稱為出生證明書）則另需10分鐘。

如出生登記在嬰兒出生後42天內辦理，登記手續是免費的。如在嬰兒出生42天後但不超過一年內辦理出生登記手續，則須繳付登記費用港幣140元。如超過一年始行辦理，登記費用為港幣680元。辦理出生登記後，如欲申領一份出生登記記項的核證副本，則須繳付港幣140元。

．地址

香港金鐘道66號金鐘道政府合署低座3樓（港鐵金鐘站C1出口）

辦公時間星期一至五：上午8時45分至下午4時45分；星期六上午9時至11時30分；星期日及公眾假期休息

為鼓勵生育，特首李家超在10月25日公布的施政報告中，提出向當日起出生的嬰兒發放2萬元，以及一藍子配套措施。（廖雁雄攝）

網上辦理



．合資格人士

(甲)申報人必須是嬰兒的父親或母親；

(乙)嬰兒的父母的其中一方為香港永久性居民；

(丙)嬰兒為婚生子女；

(丁)申報人在嬰兒出生後四十二天內為其辦理出生登記；及

(戊)申報人已成功登記成為流動應用程式「智方便+」的用戶。

．證明文件

(甲)填妥出生登記所需資料；

(乙)上載嬰兒父親及母親的香港身份證╱旅行證件副本；及

(丙)上載嬰兒父母的結婚證書副本（只適用於香港以外地方締結的婚姻）

．所需時間及費用

出生登記處一般會在三個工作天内完成出生登記手續。申報人會收到電郵，通知該出生登記已完成而相關出生登記記項的核證副本可供領取或郵寄。

如出生登記在嬰兒出生後42天內辦理，登記手續是免費的。如在嬰兒出生42天後但不超過一年內辦理出生登記手續，則須繳付登記費用港幣140元。如超過一年始行辦理，登記費用為港幣680元。

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