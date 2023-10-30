長發麵家｜賭王「四太」梁安琪現身　趁結業前幫襯　臨別拍照留念

屹立深水埗的老字號「長發麵家」今日（30日）正式結業，這家老麵檔在過去70多年，以牛腩麵、魚蛋麵等賣到街知巷聞。最後一日開檔，下午已吸引大批新知故友前來品嚐「最後一碗麵」，在云云「老饕」中，有已故「賭王」何鴻燊「四太」梁安琪的身影，臨走前還與麵檔拍照留念。



長發麵家負責人向《香港01》表示，「四太」是多年來的老顧客，已經認識多年，成為好友，感謝「四太」在最後一日支持麵家，形容「好畀面」。麵家人龍鼎盛久久不散，不少食客大歎可惜，希望可以遷址重開，延續大排檔舊風味。



長發麵家負責人透露，與「四太」梁安琪是多年好友，感謝最後一日到場支持。（資料圖片/陳志嵐攝）

今日是屹立深水埗逾七十載的長發麵家最後一日開檔，下午吸引大批市民慕名而來，吃最後一碗麵，麵檔全日大排長龍，食客盼找回最後的「味道」。

「四太」與老店結識多年 檔主：多謝支持好畀面

長發麵家名氣大，過去吸引不少名人幫襯，原來連已故「賭王」何鴻燊「四太」梁安琪，都是麵檔的擁躉，她今日下午被食客「野生捕獲」，拉隊去麵檔食麵，臨走時還與長發麵家「打卡」。

長發麵家二哥馬少初向《香港01》表示，長發麵家與「四太」認識已久，是多來的朋友，感謝「四太」在最後一日特意前來支持，形容「好畀面」。他又表示，今日非常忙碌，齊集所有「兵馬」都應接不暇，感謝街坊支持。問及會否遷址重開，他着各位留意店舖通告。

檔主兩兄弟指，今日極度忙碌，三兄弟出馬亦應接不暇。（容嘉儀攝）

食客盼遷址重開 保留大排檔風味

83歲的「老饕」𧝁先生特意從沙田過去，排隊逾半小時，他表示第一次光顧，特意前來品嘗「大排檔氣氛」，又指香港大排檔已經越來越少，「有啲可惜，但都冇辦法」。.

從黃大仙過來的黃先生指，之前經過麵檔多次，但每次都很多人而未有光顧，得知今日是最後一日開檔，即使人龍長都要排隊，最後久候了45分鐘，終於品嘗到墨魚丸及魚蛋。他又指，麵檔深受市民歡迎，希望可以遷址重開。

有居住石硤尾的「老顧客」李先生表示，每周都會光顧3至4次，已差不多十年，他稱麵檔的牛腩麵多年來都能保持「舊風味」，「如果喺附近再開，會再次幫襯」。居住深水埗十年的街坊何先生表示，趁最後開檔日再次光顧以表支持，寄語麵檔「祝佢好運」。