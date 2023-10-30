深圳歡樂谷過山車意外｜內蒙男妻情況穩定　園方包所有醫療生活費

深圳歡樂谷上周五（27日）發生過山車追尾嚴重事故，當地官方昨日（29日）通報稱合共28人受傷，其中17人仍留院觀察治療。傷者家屬王先生今日（30日）表示，太太的恢復進度良好，預計最快明日（31日）便可由ICU深切治療病房，轉回普通病房繼續治療。



王先生認為歡樂谷的保障到位，向家屬提供無償的費用，包括賓館住宿、「車接車送」的交通安排等，又透露昨日歡樂谷高層與政府相關人員與家屬會面，在全面排查所有設備確保沒有隱患，以及傷者情況穩定後，才向當局申請復業。「所以我目前別的什麼也不需要考慮，慢慢等待我太太康復就可以了。」



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夫婦回內蒙古前一天發生慘劇 太太腹部大量出血住ICU

深圳歡樂谷上周五發生過山車追尾嚴重意外，多人受傷送院。在重症治療部（ICU）等待的家屬王先生來自內蒙古，結婚三年夫婦首次出遠門旅行，惟回程前一天不幸發生慘劇。他指事發時前面先有過山車衝出去，不久後便倒後與另一輛過山車碰撞，被彈飛至5至10米外。

王先生並稱，當時剛坐完一圈，因離開車卡取回隨身物品才避過一劫，惟他的太太仍留在過山車，未能避開事故，腹部嚴重受傷大量出血。「挺不容易盼到出遠門的機會，沒想到出該種事情，挺受打擊。」

王先生太太意外後腹部嚴重受傷，在ICU留醫。（受訪者提供）

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目前恢復進度良好 料明日轉普通病房

王先生今晚表示，太太仍在港大深圳醫院接受治療，恢復進度良好，預計再在重症病房觀察一天，最快明日便可轉回普通病房繼續治療。但問到何時可完全恢復，他指醫生並沒有說明，需要根據病情不斷分析，但他已放下心頭大石。「放鬆不少呢，確實踏實多呢。」

王先生指歡樂谷的保障到位，除了安排人員在病房外與家屬一同等待消息外，亦向家屬提供無償的費用，包括賓館住宿、「車接車送」的交通安排等，認為園方確實已負上責任。

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歡樂谷昨與家屬會面 待所有傷者康復後申請復業

王先生亦透露，歡樂谷的大領導及副總、社區的辦事處主任、醫院領導等高層，昨日亦在醫院與家屬會面及表示慰問，並表達會加強治療傷者。至於歡樂谷近期亦不會向外開放，在全面排查所有設備確保沒有隱患，及傷者情況穩定後，才向監管部門提出復業申請，並通過驗修方可獲准。「因為當地政府已要求他們繼續關停整頓，他們所有的重點目標以我們病人家屬，還有設備檢修為主，短時間內還不讓他們繼續開。」

王先生亦感謝香港讀者的關心，並指深圳的政府部門已開出加蓋公章，向他所屬的工作單位說明情況，讓一眾傷者家屬可無憂地請假。他亦打算等待太太康復才返回內蒙古，「所以我目前別的什麼也不需要考慮，慢慢等待我太太康復就可以了。」