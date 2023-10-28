深圳歡樂谷過山車意外｜內蒙男避過一劫　太太重傷：彈至10米遠

深圳歡樂谷昨晚（27日）發生過山車追尾嚴重意外，多人受傷送院，歡樂谷官方聲稱8人受傷。《香港01》記者今（28日）前往主要接收傷者的香港大學深圳醫院了解，在重症治療部（ICU）接觸到傷者家屬王先生，他稱事發時，前面先有過山車衝出去，不久後便往回掉下來，與另一輛過山車碰撞，被彈遠5至10米。他稱自己當時剛坐完一圈，快手離開車卡取回隨身物品才避過一劫，但仍留在過山車的太太，腹部就嚴重受傷大量出血。



王先生在意外發生後未來得及更換染有血跡的上衣，在醫院陪伴重傷的太太。他與太太來自內蒙古，2020年1月結婚，疫情三年較少外出，原定今早返回內蒙古:「挺不容易盼到出遠門的機會，沒想到出該種事情，挺受打擊。」



王先生太太意外後腹部嚴重受傷，在ICU留醫。（受訪者提供）

王先生接受《香港01》訪問時表示，至今還為意外感到突然。他的T恤胸口及手臂位置，仍染有意外時的血跡，又稱雖然歡樂谷安排了賓館休息，但完全無心情，只小睡2小時便回到醫院，盼在探訪時間到時，立刻陪在太太身邊。據王先生了解，傷者大多是深圳本地人，有幾名東莞人，不見有香港人。

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王先生稱，原本與太太放大假，本月21日從內蒙古到深圳遊玩，昨日是在深圳的第七天，原定今早9時許返回內蒙古。他稱昨晚6時半左右，與太太剛玩完一圈，他快步下車取回隨行物品，豈料意外此時發生。

1秒即撞難以反應

他說，當時與太太坐後方過山車的第一排，原本先看到前面有過山車衝出去，不久後便看到上面的過山車突然往回掉下去，「速度很快，是人很難反應的速度，短短1秒2秒鐘就撞上了」。他眼見後方載着太太的過山車被彈到5至10米遠，「我已顧不上，想衝去看家人，太突然愣了一下。」

他形容，第一排衝擊嚴重，有一個孩子在他前面躺著，該男孩的頭部出血較多，形成一個血泊，而他太太也受傷嚴重，流血不止。

太太大量出血ICU留醫

王先生表示，救護車大約40分鐘才到達現場，由於過山車位於歡樂谷的綠化帶，路不好走，眼見擔架車一路在泥地上的顛簸，傷者更感不適。他說，前面男孩子傷勢明顯較嚴重，故對救護員說先送他到醫院，太太則排在第二，到港大醫院時已是晚上8時。

談及太太的傷勢，他稱太太到院後即進行快速檢查 、照CT，之後進行約4小時手術。他說，醫生指他太太腹部受猛撞，大腸小腸溢出，大量出血，須止血及輸血，大約流掉了500毫升血液，現仍在ICU觀察，後續要看其他，包括腦及頭部可能也受到影響。

回程前一天發生悲劇

王先生透露，與太太在2020年1月結婚，不久後爆發疫情，結婚三年不曾出遠門，今次有一個星期大假，才到深圳旅遊，卻在回程前一天發生悲劇:「結完婚疫情3年，沒出什麼遠門，挺不容易盼到出遠門的機會，沒想到出該種事情，挺受打擊。」

他續稱，歡樂谷暫未向家屬交代成因，又稱看到新聞得悉官方說有8人受傷，但質疑數目肯定不止。他表示，過山車每行可坐4人，一架有6排，故可坐24人，兩架即有48人，而當時情況緊急，不少傷者被嚇到，從過山車上爬出來，也有不少脫險後即跑離現場，「沒算多少人，但8人絕對不止。」

王先生最大心願，是包括太太在內，所有傷者可以平安走出醫院，希望有最好醫療團隊協助傷者，更是希望歡樂谷可給一個解釋，意外的真相到底是甚麼。他稱在內蒙古仍有工作，但顧不上太多，要等太太平安才能離開深圳，否則有後遺症時，內蒙古的醫療或跟不上。

陌生女子阻訪問

記者在ICU前找到王先生接受訪問時，一名女子突然從後將記者的手機錄音關掉，直指:「你不能這個！」又說不方便接受採訪，王先生反問:「為甚麼不能？」隨後著記者到較遠處進行訪問，王先生稱該名女子是歡樂谷職員。