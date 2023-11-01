FIA場地越野車錦標賽下周末中環舉行　11.10起一連四日封閉3車路

FIA世界場地越野車錦標賽，中國香港站-年終賽2023將於下周末於中環海濱活動空間一帶舉行，大會將於下周五（10日）下午2時，至（13日）早上6時封閉耀星街來回行車線；介乎民耀街至龍合街之間一段親和道東行；以及介乎添華道至民耀街的一段龍和道西行，附近多條行人路亦受影響。



運輸署提醒，下周五中午起26條巴士及3條專線小巴線將受到影響，行經中環碼頭區巴士線中有14條巴士需要改道，呼籲駕駛人士避免前往受影響地區，市民亦應及早計劃行程。



FIA世界場地越野車錦標賽，將於下周末在中環海濱舉行。（官方網頁截圖）

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為配合賽事舉行，大會將於11月10日下午2時，至11月13日早上6時封閉會場附近3條行車道路，包括：

-耀星街來回行車線；

-介乎民耀街至龍合街之間一段親和道東行；

-介乎添華道至民耀街的一段龍和道西行



而封路期間，中環、金鐘及灣仔一帶亦有一系列的臨時交通安排，包括：

-中環-灣仔繞道近中環出口慢線封閉；

-連接金融街及中環-灣仔繞道的新建馬路投人運作；

-車長逾10米的車輛將禁止由民耀街北行左轉駛入金融街；

-車輛將禁止由民祥街東行右轉駛人民耀街南行；

-車輛將禁止由民耀街南行右轉駛人港景街西行；

-位於民耀街(香港站對開) 的行人過路設施將會封開；

-除前往政府總部、行政長官辦公室或駐港解放軍總部外，車輛將禁止駛入添華道或龍和道西行（由立法會道交界處至添華道交界處）

-為增加分域碼頭街迴旋處的容量，車輛將禁止駛人介乎龍景街至會議道之間的一段分域碼頭街東行，而分域碼頭街出口至會議道人口的一段迥旋處亦會封閉：及

-禁止車輛由港灣道西行右轉駛人君悅酒店或會展(港灣道人口)的措施，會於封路期間臨時撤銷。



另外，屆時亦會封閉附近7條行人路或行人過路設施，包括：

-耀星街兩旁行人路；

-介乎民耀街至添華道之間的一段龍和道北面路旁行人路；

-介乎添華道至耀星街的一段龍和道南面路旁行人路；

-龍和道與耀星街交界的行人過路設施； 龍和道與愛丁堡廣場交界的行人過路設施；

-龍和道與添華道交界的行人過路設施；及

-部分中西區海濱長廊（中環段）的行人路。



大會指，今晚（1日）開始會有臨時安裝工程，至直大賽完結後13至17日間進行拆除工程。運輸署提醒，11月10日中午起26條巴士，以及3條專線小巴線將受到影響，而行經中環碼頭區巴士線當中，亦有14條巴士線需要改道，當局呼籲駕駛人士避免前往受影響地區，市民亦應及早計劃行程。警方亦指當日會有人群管制措施，亦會呼籲在場市民不要聚集。