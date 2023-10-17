FIA場地越野車錦標賽11月中環首度上演　美女車手推介最精彩看點

國際汽車聯盟（FIA）主辦的世界場地越野車錦標賽（下稱World RX）將首次選址香港舉行最後一站，並於中環海濱搭建的賽道進行。

今次賽事唯一的女車手、來自瑞典的安達臣（Klara Andersson）表示第一次能在市中心作賽，相當期待：「通常比賽都只能看風景、樹，但今次有好多高樓大廈，還見到海濱。」



中環海濱曾在2019年舉辦Formula E賽事，如今將迎來另一項世界級賽車賽事。（資料圖片／張浩維攝）

2023年世界場地越野車錦標賽分為九站，由匈牙利開始，於香港舉行最後一站，連續兩日上演賽事。香港站選址中環海濱，繼2019年的Formula E香港站後，中區車道再度變成賽道。

全長1.225公里的賽道，鋪設37%碎石路以及67%柏油路段，並以維多利亞港作為背景。11月11、12日兩天上演超過20場賽事，分別有首日的本地車手排位至總決賽，和次日的世界車手賽。

香港站將會成為World RX今季的最後一站。（資料圖片／Getty Images）

車手私心推介必看位置

世界車手賽將有10至11位車手參賽，包括今屆World RX唯一女車手安達臣（Klara Andersson）。今次香港站為Klara帶來不少第一次，除了是首次踏足亞洲，還是第一次於市區進行賽事，讓她感覺耳目一新，「環境不同，平日都只是看風景和樹，但是今次有很多高樓大廈，看見海濱，單單是這樣的賽道已經讓我很期待。」

賽道只有1公里多一點，觀眾觀戰時可看畢整條賽道，作為車手的Klara也有「必看」的私心推介：「RX第一個彎最富戲劇性，因為會有5至6輛車爭頭位」，此外她認為碎石路在激烈的賽事中容易失控，令碎石滿天飛，「我最期待四號彎，因為有漂亮的景觀，總結是：我覺得全部都很好看。」

World RX唯一女車手安達臣來港宣傳賽事。（張倩儀攝）

FIA世界場地越野車錦標賽

日期：11月11-12日

地點：中環海濱

門票：普通席（自由企位）$310／看台席（自由座位）$860起

