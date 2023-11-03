陳國基去信《華爾街日報》 　斥評論文章存在偏見及企圖抺黑

本港下星期舉行「國際金融領袖投資峰會」，美國《華爾街日報》10月29日發表評論文章，質疑華爾街名人出席是向香港特首李家超「叩頭」。政務司司長陳國基去信《華爾街日報》，強烈反對該報的評論文章偏見和錯誤言論，並批評文章企圖抹黑特區的執法行動。對於文章未能認識到港府對基本法23條立法的憲制責任和實際需求，他為此感到震驚。



陳國基去信《華爾街日報》稱，李家超本人接到美國邀請出席本月APEC峰會，但由於日程安排問題，改由財政司司長陳茂波代為出席。他強調，本港執法部門對有關個人或實體採取的行動，是基於證據和依照法律行事，批評文章企圖抹黑特區執法的行動，表現卑劣。

陳國基強調，隨著港區國安法實施，香港社會恢復穩定，國安法生效後兩年內，香港IPO集資額近6,600億港元；香港去年底的資產及財富管理業務總值超過3.9萬億美元，高於2019年水平；充分證明全球投資者對香港的信心。他又稱，國際金融領袖投資峰會為世界各地的金融領袖提供絕佳機會，就全球金融體系的迫切問題進行對話和討論，多達300多名領袖將出席。

《華爾街日報》日前刊發的評論文章指，被美國制裁的李家超不能出席在三藩巿舉行的APEC峰會，但多名美國金融界高層，將出席本月在香港舉行的國際金融領袖投資峰會，等同向李家超「叩頭」。文章又稱，國際銀行、投資公司和科技企業已大規模撤出香港，顯示「香港不再是國際金融中心」。