前美國駐港總領事唐偉康預料：華府不會邀請李家超赴美出席APEC

前美國駐港澳總領事唐偉康稱，基於傳媒的報道，預料華府不會邀請特首李家超出席下月在三藩市舉行的亞太經合組織APEC領導人峰會，但會期望港府派其他好的人選出席。他又指，作為主辦方的美國有義務遵守APEC不明文規定，允許所有APEC成員參加。他形容，處理李家超出席APEC的問題相當政治化，應妥善解決。



他又指，香港的特殊地位是自己爭取回來，明年通過《基本法》23條立法時，必須留意它對資訊、數據及網絡自由的影響，認為它們對香港維持特殊地位非常重要。



唐偉康指華府是否邀請李家超出席APEC是十分政治化的問題。（灼見名家提供圖片）

已離開美國政府加入商界的唐偉康，應邀來港出席以「世界地緣政治演變對香港的挑戰」為主題的灼見名家周年論壇暨九周年慶典時指，香港的政治環境在過去幾年有很大變化，美國當地也有不少對香港的負面報道，也有部分美國人對香港有誤解。

他又稱，對華府而言是一個具風險的地方。一些美國人視中國為競爭對手，既產生挑戰，也帶來機會。美國社會內部存在問題，中美關係也產生一些困難情況。但他強調，對國際投資者、商人來說，香港仍是國際交通樞紐、中外交流中心，尤其在人工智能、金融科技方面很有發展前景。他又認為，加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）對香港有利，同時也需要與七大工業國組織 （G7）維持良好關係。

唐偉康指香港享有的特殊地位，不是由美國說了算。他預計，本港明年便會通過《基本法》第23條立法，必須要留意它對資訊、數據及網絡自由的影響，將對香港維持特殊地位非常重要。但他強調對香港的前景仍然有信心。