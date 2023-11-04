MIRROR演唱會｜阿Mo說話吞嚥力回復正常　盼基本生活不用假手於人

MIRROR演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今日（4日）在新一封代禱信指，阿Mo以滿有期待的心境配合進取治療方案，去年仍是未夠力氣面對每項治療，但今天阿Mo面對訓練的力氣大了，也適應了每天近6 小時的操練。李盛林又指，阿Mo說話、咀嚼和吞嚥的能力已回到正常，他總是期待著早日能得治癒，以致基本生活不用假手於人。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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Mo父稱阿Mo以滿有期待心境配合進取治療方案

在新一封代禱信中，Mo父李盛林稱，在教授治療的進取方案下，每天阿Mo都是以滿有期待的心境配合，盼取得新的進展。Mo父稱，對暫時不能活動，生活起居各項細則都要靠別人的阿Mo來說，總是期待著早日能得治癒，以致基本生活不用假手於人。

對暫時不能活動，生活起居各項細則都要靠別人的阿Mo來說，總是期待著早日能得治癒，以致基本生活不用假手於人。 阿Mo父親李盛林

Mo父又指，從伊利沙伯醫院出院，阿Mo輾轉到過兩間醫院 ，現在已轉到了全港最新開設的醫院已10個多月，該院有明確醫治方向和方案，並有先進復康器材，加上甚具專業精神的醫護、教授和物理治療團隊，對復康產生很大的幫助，期間，阿Mo的說話、咀嚼和吞嚥的能力已回到正常。

阿Mo適應了每天近6小時的操練

Mo父稱，阿Mo去年仍是未夠力氣面對每項治療，而今天他面對訓練的力氣大了，也適應了每天近6小時的操練，而阿Mo早期治療階段比較多運用這訓練踏板以作手腳關節的活動訓練，幫助上下肢關節和肌肉的活動能力。，到近期因有其他儀器配合，所以只在沒有那麼密集治療日子使用， 現時作為輔助儀器使用。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

神恩典與大能的記號 一日一點曙光

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 67 (20231105)

『我在急難中求告耶和華，祂就應允我，把我安置在寬闊之地』(詩篇118:5)

(一) 啟言(Mo)

1)「積極配合治療，期待治癒心境」：

a) 在教授們治療的進取方案下，每天阿Mo都是以 滿有期待的心境配合，盼取得新的進展。

b) 對暫時不能活動，生活起居各項細則都要靠別人的阿Mo來說，總是期待著早日能得治癒，以致基本生活不用假手於人。

2) 「去年今週代禱信(15) – 2022年11月06日」 - 嘗試作一年的比較：

a) 「剛摘下造口，出事三個月以來第一次 口部和頸部 沒有任何東西插在身上。」

(感謝神：到現在已一年了，期間的說話、咀嚼和吞嚥的能力已回到正常。)

b) 「從QE出院，輾轉到過兩間醫院 」

(感謝神 – 現在：轉到了全港最新開設的醫院已10個多月，這裡更有明確醫治的方向和方案，並有先進的復康器材，加上甚具專業精神的醫護、教授和物理治療團隊，對復康產生很大的幫助)。

c) 「對每項治療的能耐」

(感謝神 – 去年仍是未夠力氣面對每項治療，而今天阿Mo面對訓練的力氣大了，也適應了每天近6 小時的操練)

3)「瞭解阿Mo治療的儀器 8 – 上下肢康復訓練踏板 THERA-Trainer」

(簡介)

「工作原理」：

a) 患者可從椅子或輪椅上以電動或手動方式鍛鍊腿部或上半身。這踏板可以 緩慢地配合患者的行動，並對身體的許多其他方面產生積極影響。

b) 使用這踏板進行定期的力量、耐力和移動訓練有 利於功能恢復和運動技能的提高，這種運動鍛鍊儀器可以在康復的各個階段進行有效的鍛煉。

「感恩與療效」

1) 阿Mo早期治療階段比較多運用這訓練踏板以作手腳關節的活動訓練，幫助上下肢關節和肌肉的活動能力。

2) 近期因有其他儀器配合，所以只在沒有那麼密集治療日子(如假期及風暴下午) 使用， 現時作為輔助儀器使用。

(二) Mo爸媽

1) 「神蹟？！」：

a) 聖經原本的文字並不是中文或英文，是希伯來文、亞蘭文和希臘文。中文翻譯「神蹟」，在原來的意思是「記號」，就是這樣發生的事件是一個「記號」。

b) 「記號」 是用來表達神的大能與所行的奇事，凡見到這樣的記號的人就會知道並認識神超越環境的大能。

c) (禱告)：祈求主在阿Mo的治療上，每一天都給阿 Mo及家人一點點曙光和鼓勵。

2) 香港神經外科學會 -「頸椎脊柱神經高端交流專題研討和科學會」：

a) 剛過去的星期於網上舉行了專題研討，17-18/11兩天是30週年科學會，主題「脊柱及顱頸交接」。講者是多倫多大學 M. Fehlings 教授、首都醫科大學 趙鵬教授。

b) 期盼這次的交流對所有頸椎受創的人帶來新的出路和曙光。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也更深切體驗「傷患者的無助，並為他們祈求創造主的安慰和醫治」。